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Буланова живет отдельно от молодого мужа – певица честно рассказала о проблемах в семье

Буланова живет отдельно от молодого мужа – певица честно рассказала о проблемах в семье
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Татьяна Буланова призналась, что из-за плотного гастрольного графика живет отдельно от молодого мужа – дошло до того, что бизнесмен начал возмущаться.

Несмотря на счастливый брак, Татьяна Буланова и ее супруг Валерий Руднев до сих пор не живут под одной крышей. Певица призналась, что всему виной плотный рабочий график и вынужденная жизнь на два города.

Артистка рассказала, что после свадьбы с бизнесменом, который младше ее почти на двадцать лет, их отношения только окрепли. Однако совместный быт пока остается недостижимой мечтой. Молодой человек постоянно находится в Москве из-за работы, а знаменитость большую часть времени проводит либо в Санкт-Петербурге, либо на гастролях, поэтому супругам приходится довольствоваться редкими встречами.

После стремительного роста популярности старого хита «Один день» количество концертов резко увеличилось, и теперь звезда практически не бывает дома. Артистка призналась, что атмосфера в семье немного обострилась – супруг уже начал выражать недовольство бесконечными разъездами.

Впрочем, как подчеркивает знаменитость, мужчина прекрасно понимал, на ком женится. Она отмечает, что любимый с уважением относится к ее профессии, не устраивает сцен ревности и спокойно воспринимает успех жены, что для нее особенно ценно.

Кроме того, знаменитость заявила, что сама никогда не была ревнивым человеком. Она сообщила, что спокойно отпускает мужа по его делам и полностью ему доверяет. Звезда уверена, что именно это доверие делает их отношения крепкими. Валерия она считает своей главной опорой — рядом с этим человеком она действительно чувствует себя защищенной.

А еще певица откровенно рассказала, что хотела бы немного похудеть. Она мечтает избавиться примерно от пяти килограммов, старается меньше есть, хотя это удается не всегда. Артистка уже много лет придерживается одного режима питания: утром ограничивается чаем с печеньем, днем обязательно обедает, а от ужина сознательно отказывается.

Шоу-бизнес в Telegram

15 июля 2026, 08:46
Татьяна Буланова. Кадр: YouTube-канал "Сама Меньшова"
Московский комсомолец✓ Надежный источник

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