15 июля – Берегиня: как привлечь благополучие в дом

Православная церковь в этот день вспоминает Положение честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне.

В среду, 15 июля 2026 года, в народном календаре отмечается день Берегини. С этим образом связывают защиту дома, семьи, урожая и всего живого. Главным символом дня считается береза. Рассказываем, что известно о происхождении народного праздника, какие дела считались благоприятными и каких поступков старались избегать.

Кем была Берегиня

История этого образа сложнее, чем рассказывают популярные календари. Древнерусские церковные поучения XIV–XV веков упоминают берегинь преимущественно во множественном числе. Книжники относили их к второстепенным мифологическим персонажам и называли рядом с упырями, реками и источниками. В некоторых текстах говорится о тридцати берегинях или «тридевяти сестрицах».

Исследователи по-разному объясняют происхождение названия. Одни связывают берегинь с берегами и водными духами, напоминающими русалок. Другие считают такую этимологию спорной. Кроме того, этнографические записи позволяют предполагать связь берегинь с деревьями и растительностью. Эти сведения восходят к академическому словарю «Славянские древности» Института славяноведения РАН.

Поэтому привычный образ единой великой богини, матери всех духов и земного богатства, относится к поздним популярным реконструкциям. Надежных свидетельств об общерусском культе одной Берегини и установленном дохристианском празднике именно 15 июля не сохранилось. Впрочем, название прочно вошло в современные версии народного календаря, где Берегиня олицетворяет защиту семьи, природы и домашнего благополучия.

Церковный праздник 15 июля

Православная церковь 15 июля вспоминает Положение честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне. Согласно церковному преданию, одежду Богородицы перевезли из Назарета в Константинополь и в V веке поместили во Влахернском храме. Святыню почитали как защиту города от бедствий.

Кроме того, церковь чтит память святителя Фотия, митрополита Киевского и всея Руси. Поэтому среди народных названий даты встречаются Фотий, Сырая Богородица и день Петровой Матки.

В 2026 году 15 июля приходится на среду. Согласно православному календарю, это постный день.

Как проводили день Берегини

В популярных описаниях праздника главным деревом Берегини названа береза. Девушки и женщины подходили к ней, просили о здоровье, семейном согласии и счастливом замужестве. При этом дерево полагалось беречь: повреждение ствола или ветвей воспринималось как дурной знак.

Во время сенокоса на луга выносили вышитые полотенца. После умывания ими вытирали лицо, надеясь сохранить здоровье и силы. Между тем к середине июля поспевала вишня, поэтому день связывали с началом ее сбора.

Поздние пересказы содержат любовные заговоры с березовой веткой. Такие ритуалы относятся к магическим практикам и не поддерживаются православной традицией.

Что можно и нужно делать 15 июля

Навести порядок в доме и проветрить комнаты. Чистое жилище связывали с семейным спокойствием и защищенностью.

Провести время с близкими, помириться после недавнего спора и позаботиться о старших родственниках.

Помочь нуждающимся, передать продукты или хорошие вещи. Забота о другом человеке соответствует защитному смыслу образа Берегини.

Уделить внимание домашним животным, саду и участку. Однако повреждать здоровые деревья ради обряда не следует.

Собирать поспевшую вишню. В старых календарях 15 июля отмечено как начало ее сбора.

Верующим можно посетить храм, помолиться Богородице и соблюдать положенный на среду пост с учетом здоровья и личной меры.

Что нельзя делать 15 июля

Рубить березы, ломать ветви и обрывать листья без необходимости. По распространенному поверью, повредивший почитаемое дерево лишал свой дом защиты.

Топить печь березовыми поленьями. Такой запрет встречается в популярных описаниях дня Берегини и связан с особым отношением к березе.

Ссориться, кричать на близких и сквернословить в доме. Считалось, что шум и вражда нарушают семейное благополучие.

Проводить привороты, гадания и другие магические обряды. Подобные действия встречаются в фольклорных пересказах, однако церковь их осуждает.

Начинать жатву — такой запрет существовал в отдельных вариантах народного календаря. Универсального ограничения на уборку, рукоделие, огородные и домашние дела источники не подтверждают.

Запреты на переезд, перестановку мебели, путешествия и крупные покупки появились в современных календарных публикациях. Надежной этнографической основы у них нет.

Народные приметы на 15 июля