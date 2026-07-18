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Не показывайте пальцем на месяц: главные запреты 18 июля

Не показывайте пальцем на месяц: главные запреты 18 июля
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Этот день также называют Месяцевым праздником.

18 июля 2026 года православные верующие вспоминают преподобного Афанасия Афонского. В народном календаре дата известна как Афанасьев день, или Месяцев праздник: вечером люди наблюдали за молодой луной, судили по ней о погоде и урожае. Рассказываем, как возник этот день, какие обычаи с ним связывали и чего опасались наши предки.

Кем был Афанасий Афонский

Будущий святой родился около 925 или 930 года в Трапезунде и в крещении получил имя Авраамий. Родителей он потерял рано, воспитывался у родственницы матери, а затем уехал учиться в Константинополь. Авраамий добился больших успехов и получил место учителя, однако вскоре оставил преподавание ради монашеской жизни.

В Киминском монастыре он принял постриг с именем Афанасий. Спустя несколько лет подвижник ушел на Афон. При поддержке византийского полководца Никифора Фоки в 962–963 годах там началось строительство обители, ныне известной как Великая лавра святого Афанасия.

Преподобный устроил общежительную жизнь братии, возвел храм, кельи, трапезную и больницу, провел водопровод. Великая лавра считается древнейшим из действующих афонских монастырей. Около 1000 года Афанасий погиб при обрушении кладки во время осмотра строившейся церкви.

Церковь чтит преподобного 5 июля по старому стилю, что соответствует 18-му числу по современному календарю. В 2026 году дата приходится на субботу; православный календарь указывает, что поста в этот день нет.

Почему день называли Месяцевым праздником

На Руси церковная дата вошла в народный календарь вместе с особым обычаем наблюдать за месяцем. После заката люди выходили во двор и ждали, когда молодой серп покажется в небе. Если облака то скрывали его, то открывали вновь, меняя цвет и вид светила, говорили, что месяц «играет» и празднует свой день.

По поверью, такая «игра» обещала щедрый урожай. Ясный месяц сулил теплую и сухую осень, а само наблюдение якобы прибавляло человеку сил. Кроме того, юноши и девушки гадали по небесному серпу о своей судьбе: чем больше перемен удавалось заметить, тем больше счастья ожидали впереди.

Любопытно, что в 2026 году старый обычай совпадает с реальной фазой Луны. После новолуния 14 июля на небе будет растущий серп. По данным Лунной и планетарной лаборатории Университета Аризоны, его можно искать на западе после заката, если позволит погода.

Что можно и нужно сделать 18 июля

  • Верующим можно посетить храм, помолиться и вспомнить преподобного Афанасия, посвятившего жизнь монашескому служению и устройству афонской обители.
  • Обычные домашние и дачные дела разрешены. Церковный календарь на эту дату не устанавливает поста или особого запрета на работу.
  • Вечером по народному обычаю выходили на открытое место и наблюдали за растущим месяцем. Для современного человека это хороший повод провести немного времени на свежем воздухе.
  • День подходит для спокойного общения с близкими, примирения и помощи тому, кто в ней нуждается.

Что нельзя делать в Афанасьев день

В лунных поверьях и более поздних календарных пересказах встречались следующие предостережения:

  • Нельзя показывать на месяц пальцем — опасались болезней и семейных ссор.
  • Не советовали рассматривать луну в отражении воды или через оконное стекло — это связывали с потерей удачи.
  • Запрещалось ругаться, сквернословить и желать людям зла — верили, что начатая в этот вечер вражда затянется.

Народные приметы на 18 июля

  • Месяц «играет», меняет цвет и скрывается за облаками — урожай будет богатым.
  • Молодой серп светит ярко — осень ожидается теплой и преимущественно сухой.
  • Большая и яркая луна сулит солнечную погоду, маленькая и бледная — затяжные дожди.
  • Много звезд видно ночью — погода будет ясной.
  • Небо затянуло облаками, звезд почти нет — приближается ненастье.
  • Облака приобрели медно-желтый оттенок — скоро пойдет дождь.
  • Радуга появилась утром — ждали дождя; вечерняя радуга обещала погожий день.

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18 июля 2026, 00:01
Фото: magnific.com
Дни.ру✓ Надежный источник

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