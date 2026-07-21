"Сглазим и окочурится": Прохор Шаляпин рассказал о новой любимой девушке "в годах"

Певец рассказал о новом романе, покупке квартиры для будущей семьи и заявил, что согласится на брак только после выполнения важного требования.

Прохор Шаляпин поделился подробностями своей личной жизни. Артист рассказал, что больше не одинок и сейчас крутит новый роман, однако раскрывать личность избранницы категорически не собирается. Более того, певец уже успел купить просторную квартиру в Москве, которую предназначил для будущей супруги и детей. Одновременно молодой человек выдвинул неожиданное условие, без которого не готов официально оформлять отношения.

Во время VK Fest любимец публики рассказал, что сейчас счастлив в новых отношениях. При этом артист сразу обозначил, что в этот раз не намерен превращать личную жизнь в публичное шоу. Теперь звезда считает необходимым защищать возлюбленную от повышенного внимания и обсуждений.

Во время короткого интервью не обошлось и без фирменного юмора. Шаляпин пошутил, что его избранница «уже в годах», явно намекнув на свою давнюю репутацию «любителя старушек» и прежние романы. После этого артист продолжил иронизировать и заявил:

«Еще сглазим и окочурится моя девушка раньше времени, а я не хочу быть черным вдовцом — одна жена уже умерла».

Когда музыканта спросили, давно ли продолжаются отношения, он вновь ответил с присущей ему иронией. Исполнитель объявил, что союз длится уже достаточно долго, хотя, если верить медицинским анализам, все может закончиться гораздо быстрее. Завершая разговор, Шаляпин отдельно подчеркнул, что давно выполнил свою норму участия в ток-шоу и больше не хочет делать личную жизнь предметом публичных обсуждений. Видимо этим он объяснил свою скрытность и шуточный подход к беседе.

Новая квартира — для жены и детей

Исполнитель также рассказал, что уже подготовился к созданию семьи и приобрел просторную квартиру в Москве. Именно там, по его замыслу, в будущем должны жить его избранница и общие дети.

При этом сам артист вовсе не мечтает о традиционной семейной жизни под одной крышей. Исполнитель объявил, что совместный быт его не привлекает. Он объяснил это тем, что любит идеальную тишину, прохладу и темноту во время сна, поэтому предпочитает иметь собственное пространство, чтобы расслабляться там в одиночестве.

Брак только после ДНК-теста

Главным сюрпризом стало условие, которое певец поставил перед будущей супругой. Как оказалось, он не собирается идти в ЗАГС только из-за того, что влюблен.

Артист заявил, что сначала избранница должна забеременеть, родить ребенка, после чего необходимо провести генетическую экспертизу. Лишь убедившись в своем отцовстве, певец готов официально зарегистрировать брак. Судя по всему, звезда относится к вопросу создания семьи максимально прагматично и не готов терять голову от любви.