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Пятница 17 июля

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Разъяренная Сябитова набросилась на Василису Володину и Павла Глобу с кулаками

Разъяренная Сябитова набросилась на Василису Володину и Павла Глобу с кулаками
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Телесваха уверена, что астрология и всевозможные прогнозы наносят серьезный вред людям.

Роза Сябитова жестко высказалась о популярных астрологах и эзотериках, категорически отвергнув любые слухи о том, что сама пользуется их услугами. Знаменитость заявила, что ее имя и репутацию вероломно пытаются использовать для продвижения опасных псевдонаучных практик.

Бешенство у знаменитости вызвали публикации, в которых утверждалось, будто она регулярно обращается к астрологам, чтобы принимать решения, связанные с карьерой и финансами. Телеведущая резко опровергла эту информацию. Она была настолько рассержена, что практически с кулаками набросилась на Василису Володину и Павла Глобу — ранее утверждалось, что звезда якобы обращается к таким экспертам за советом.

Телесваха подчеркнула, что никогда не консультировалась с этими персонами и, более того, считает всех подобных специалистов мошенниками. По мнению Сябитовой, астрология, нумерология и другие подобные практики не только вводят людей в заблуждение, но и способны причинить реальный вред. Она заявила, что доверчивые граждане нередко тратят огромные деньги на советы различных «экспертов», надеясь изменить свою судьбу, вместо того чтобы принимать взвешенные решения.

Больше всего телеведущую пугают ситуации, когда люди начинают доверять магам и гадалкам больше, чем врачам. Она отметила, что такой сомнительный выбор может привести к тяжелым последствиям для здоровья — нередко доходит до того, что некоторые отказываются от квалифицированной медицинской помощи в пользу сомнительных ритуалов и предсказаний.

Сябитова также заявила, что увлечение эзотерикой со временем способно перерасти в настоящую зависимость, сравнимую с азартными играми. По ее мнению, такого рода услуги нельзя воспринимать как безобидное развлечение. Попытки наживаться на доверчивости людей она считает настоящим мошенничеством.

Шоу-бизнес в Telegram

17 июля 2026, 07:50
Роза Сябитова. Фото: канал PRO Жизнь
СтарХит✓ Надежный источник

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