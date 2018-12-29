Гороскоп здоровья на январь 2019 года

ОВЕН



Овны начинают этот год успешно – сейчас вы полны энергии и готовы покорять новые вершины. Главное, правильно рассчитывать свои силы и не переутомиться. И внимательнее следите за тем, что едите в новогодние праздники – не стоит доедать старые салаты, возможно отравление.

ТЕЛЕЦ

Типичным Тельцам не придется переживать из-за каких-то болезней в январе, но нужно избегать внешних опасностей. Будьте осторожнее при работе с острыми инструментами и внимательнее переходите дорогу и ведите автомобиль. Это поможет избежать травм.

БЛИЗНЕЦЫ

Гуляя во время новогодних каникул, не забывайте одеваться по погоде и не сидите на холодном снегу – есть опасность застудить почки. Также в январе повышается опасность попасть в ДТП. Не нужно бояться и запираться дома – просто будьте внимательнее на дороге и соблюдайте правила.

РАК

Каких-то серьезных проблем со здоровьем типичным Ракам ожидать не приходится. Проблемы могут возникнуть с почками и мочеполовой системой, но если вы будете одеваться по погоде, как можно меньше валяться в снегу и принимать витамины, то и чувствовать себя будете прекрасно.

ЛЕВ

Типичные представители знака Лев могут вздохнуть спокойно – в этом месяце никаких серьезных проблем и опасностей для здоровья не ожидается. Только в последнюю неделю января возможны простуды, поэтому принимайте больше витаминов и одевайтесь теплее.

ДЕВА

Главная опасность для вас в январе – повышенный риск травматичности. Избегайте пока экстремальных видов спорта и работайте осторожно с острыми и горячими инструментами, чтобы избежать ран и травм. Не нужно бояться и вообще ничего не делать, просто будьте внимательны.

ВЕСЫ

В первый месяц наступившего года типичным Весам ничего серьезного не угрожает. Если в прошлом году вы избежали заболевания или успели вылечиться, то в январе вас вряд ли что-то будет беспокоить. Только принимайте витамины, которых зимой так не хватает организму.

СКОРПИОН

Для типичных представителей вашего знака январь может быть неприятным. Возможно повышение температуры, лихорадки и различные воспалительные процессы в организме. В середине зимы это привычное дело, и ничего необычного тут нет, но все же берегите себя.

СТРЕЛЕЦ

Проблемы со здоровьем у Стрельцов в этом месяце могут возникнуть в области глотки и легких, так что не забывайте дома шарф, выходя на холодную улицу. При появлении первых признаков болезни, например, кашле или боли в горле, обращайтесь к врачу.

КОЗЕРОГ

В первом месяце нового года Козерогам следует особенно беречь почки и мочеполовую систему, которую зимой так просто застудить. А в самом начале января, в его первой недели, следует еще соблюдать повышенную осторожность на дороге, чтобы избежать ДТП.

ВОДОЛЕЙ

Каких-то серьезных проблем со здоровьем звезды вам не предвещают, однако все равно стоит быть осмотрительнее – повышается риск получить травму. Не бойтесь, просто соблюдайте везде технику безопасности, тогда все с вами будет в полном порядке.

РЫБЫ

К здоровью типичных Рыб сейчас не придерешься – вы полны сил. Поэтому рекомендация на январь будет только одна: постарайтесь вовремя делать перерывы в работе и не забывайте про полноценный отдых. В вас действительно полно энергии, но она не безгранична.