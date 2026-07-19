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Мария Ивакова разнесла пьяного Стаса Ярушина за испорченную свадьбу

Мария Ивакова разнесла пьяного Стаса Ярушина за испорченную свадьбу
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Знаменитый артист не справился с ролью ведущего из-за алкоголя и сильно разочаровал гостей.

Спустя пятнадцать лет Мария Ивакова раскрыла неприятные подробности собственной свадьбы, которая должна была стать одним из самых счастливых дней в ее жизни, но превратилась в череду скандалов. Телеведущая заявила, что главным разочарованием торжества стало поведение Стаса Ярушина, который не справился с ролью ведущего из-за алкоголя.

Ивакова рассказала, что свадьба с бизнесменом Эрнестом Рудяком проходила в итальянском Равелло и готовилась с большим размахом. На торжество пригласили около 250 гостей, а для друзей и родственников из Москвы даже организовали отдельный рейс. Все было продумано до мелочей, однако праздничная атмосфера быстро сменилась хаосом.

Знаменитость с содроганием вспоминает, что приглашенный вести свадьбу Ярушин вскоре после начала мероприятия оказался в состоянии сильного алкогольного опьянения. Она рассказала, что артист с трудом держался на ногах, терял нить происходящего и был не в состоянии выполнять обязанности ведущего. В итоге девушке пришлось самой взять микрофон и фактически спасать праздник, самостоятельно развлекая гостей и проводя торжественную программу.

Но этим проблемы не ограничились. Во время праздника между несколькими мужчинами вспыхнул конфликт, который быстро перерос в драку. К счастью, серьезных последствий удалось избежать, однако настроение невесты было окончательно испорчено — свадьба, которую она так долго готовила, запомнилась всем не потому, что была грандиозной, а потому что обернулась скандалами.

Телеведущая призналась, что даже спустя годы вспоминает тот день с неприятным осадком. Она подчеркнула, что считает поведение Ярушина крайне непрофессиональным: человек, взявшийся проводить столь важное мероприятие, позволил личным слабостям испортить чужой праздник.

Шоу-бизнес в Telegram

19 июля 2026, 18:26
Стас Ярушин. Кадр YouTube / @plyoushki
The Voice✓ Надежный источник

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