Семенович покаялась за обидные слова про российских женщин и козлов

Знаменитая певица объяснила, что ее слова о женщинах, которые "притягивают козлов", не были оскорблением, а касались важности самоуважения – звезда призвала не торопиться с отношениями и внимательно присматриваться к человеку, прежде чем впускать его в свою жизнь.

Громкое заявление Анны Семенович о том, что некоторые женщины сами «притягивают козлов», вызвало настоящий шквал обсуждений в интернете. Многие восприняли эти слова как обвинение в адрес россиянок. В итоге артистка решила расставить все точки над «i» и объяснить, что именно она имела в виду.

Исполнительница рассказала, что ее слова были связаны исключительно с темой самоуважения и отношения человека к самому себе. Звезда призналась, что сама неоднократно попадала в такие истории и наблюдала за подобным на опыте своих подруг. По ее мнению, когда женщина перестает ценить себя, она начинает мириться с отношениями, которые не делают ее счастливой, и соглашается на партнера, который не соответствует ее ожиданиям и не относится к ней так, как она заслуживает.

Артистка подчеркнула, что многие совершают одну и ту же ошибку — слишком быстро впускают нового человека в свою жизнь, практически не успев его узнать. Звезда считает, что серьезные отношения не должны строиться на эмоциях с первых встреч — доверие необходимо заслужить временем и поступками.

Звезда дала девушкам совет: прежде чем связывать свою жизнь с мужчиной, стоит дольше общаться, внимательно наблюдать за его поведением в разных жизненных ситуациях и не торопиться с выводами. Знаменитость убеждена, что такой подход поможет избежать болезненных разочарований и не повторять ошибки, которые впоследствии могут дорого обойтись.