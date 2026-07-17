"Как у мумии": 52-летнюю Юлию Высоцкую затравили после нового фото

Вместо восхищения актриса получила волну нападок – пользователи принялись беспощадно обсуждать ее внешность, отпускать унизительные комментарии о возрасте и фигуре, но верные фанаты немедленно вступились за звезду.

Новая фотография Юлии Высоцкой неожиданно спровоцировала бурную волну обсуждений в Сети. Вместо комплиментов 52-летняя актриса столкнулась с потоком язвительных комментариев: пользователи начали обсуждать ее внешность, а некоторые и вовсе перешли на откровенные оскорбления.

Знаменитость регулярно делится с подписчиками кадрами с тренировок и показывает результаты работы над собой. На этот раз она опубликовала снимки в белых шортах и полосатой майке, а также показала данные с беговой дорожки, где за час тренировки сожгла почти 500 килокалорий. Однако внимание многих пользователей привлекли вовсе не спортивные достижения актрисы.

В комментариях часть подписчиков принялась критиковать внешний вид звезды. Пользователи грубо рассуждали на тему того, что возраст «берет свое», без стеснения обсуждали руки и ноги знаменитости, а некоторые даже позволили себе оскорбительные высказывания.

«Боже, руки как у мумии. У вас артрит?», «Неприятная женщина», «А что с ногами и руками?», «Пора уже ухаживать за собой», — пишут недовольные пользователи Сети.

Юлия Высоцкая. Фото: соцсети

Впрочем, далеко не все подписчики поддержали враждебный тон. Многие вступились за возрастную диву, отметив, что ее замечательная фигура является результатом многолетней дисциплины и постоянных тренировок. Пользователи напомнили, что выраженный мышечный рельеф на руках — естественное следствие регулярных физических нагрузок, а не повод для издевательств. Другие подчеркнули, что в 52 года актриса находится в отличной форме и выглядит значительно моложе своих лет.

Знаменитость, как обычно, предпочла не отвечать на многочисленные колкости. Она уже не раз демонстрировала, что не намерена вступать в перепалки с интернет-критиками и продолжает спокойно жить свою прекрасную жизнь. Помимо съемок в кино и театральных проектов, актриса активно развивает собственные программы, пишет книги и регулярно уделяет время спорту.

Несмотря на тяжелые испытания, выпавшие на долю семьи Высоцкой и Андрея Кончаловского, супруги продолжают с оптимизмом смотреть в будущее. Ранее актриса рассказывала, что всегда мечтала о большой семье. Они с мужем долгие годы задумывались о том, чтобы усыновить или удочерить ребенка, однако до определенного момента не решались на этот шаг.

А некоторое время назад звезда сообщила, что в их семье появилась четырехлетняя Соня. Актриса отметила, что они не стремились делать из этого громкое событие, но и скрывать ребенка не собираются. Она подчеркнула, что всегда мечтала о большой семье и теперь очень счастлива, что рядом с ними растет еще один ребенок.