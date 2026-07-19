Пригожин оценил шансы ИИ прогнать со сцены "живых" артистов

Продюсер заявил, что искусственный интеллект уже создает серьезную конкуренцию музыкантам и постепенно завоевывает чарты.

Искусственный интеллект стремительно меняет музыкальную индустрию и уже начал теснить профессиональных авторов и исполнителей. Продюсер Иосиф Пригожин не спорит, что нейросети способны создавать настолько качественные композиции, что они легко попадают в плейлисты слушателей и начинают конкурировать с традиционной музыкой.

Продюсер отметил, что современные технологии уже вышли на такой уровень, когда искусственный интеллект способен генерировать песни, которые звучат профессионально и цепляют слушателя не хуже работ известных композиторов.

По его мнению, нейросети задают новые тенденции в музыкальной сфере: виртуальные исполнители поют без единой фальшивой ноты, а некоторые композиции хочется поставить на повтор. При этом Пригожин считает, что сгенерированная музыка уже начинает активно завоевывать чарты и создает серьезную конкуренцию артистам, авторам песен и композиторам.

Однако продюсер убежден, что полностью заменить человека искусственный интеллект не сможет. Он подчеркнул, что каким бы совершенным ни был алгоритм, ему недоступны эмоции и искренность, которые делают музыку по-настоящему живой. Именно поэтому, уверен продюсер, нейросеть останется технологичным инструментом, а не полноценной заменой настоящего артиста.

Пригожин также допустил, что дальнейшее развитие технологий может серьезно изменить музыкальный рынок. Он считает, что часть зрителей со временем будет все реже посещать концерты, поскольку искусственный интеллект сможет воспроизводить выступления практически любого исполнителя и любым голосом. Тем не менее, продюсер уверен, что живые выступления сохранят свою ценность, ведь никакая технология не сможет заменить мощную энергетику, искренние эмоции и контакт артиста с публикой.



