После измены любимого нельзя делать эти вещи: сексолог предупредила о роковых ошибках

Эксперт по интимной жизни раскрыла правильный порядок действий в случаи предательства в отношениях.

Измена — один из самых тяжелых ударов для любых отношений, и первые часы после раскрытия предательства нередко становятся решающими. Сексолог Полина Ред объяснила, какие ошибки могут заметно ухудшить ситуацию, а какие шаги помогут сохранить самообладание и принять взвешенное решение.

Специалист подчеркнула, что после измены не стоит действовать под влиянием эмоций. Она не рекомендует сразу подавать на развод, устраивать драки, мстить партнеру, портить его имущество, выяснять отношения с любовником или любовницей, демонстративно выставлять вещи изменщика за дверь или устраивать громкие скандалы, особенно если свидетелями происходящего становятся дети. Не менее опасной ошибкой сексолог назвала попытку полностью подавить свои чувства и сделать вид, будто ничего не произошло.

По мнению Ред, первым делом необходимо взять паузу и дать себе время прийти в себя. Она посоветовала обратиться за поддержкой к человеку, которому можно доверять — родственнику, другу или близкому знакомому. Возможность открыто выговориться и выплеснуть накопившиеся эмоции поможет избежать необдуманных поступков, о которых впоследствии можно пожалеть.

После того как первые переживания немного утихнут, специалист рекомендует позаботиться о собственном здоровье. Сексолог считает важным пройти обследование на инфекции, передающиеся половым путем, поскольку измена может представлять и медицинскую угрозу.

Следующим шагом, по мнению эксперта, должен стать откровенный разговор с партнером. Она считает, что необходимо спокойно выяснить все обстоятельства произошедшего, получить ответы на волнующие вопросы и понять, что именно стало причиной случившегося. Только после этого можно объективно оценивать ситуацию и принимать дальнейшее решение.

Полина Ред отметила, что далеко не каждая измена автоматически означает конец отношений. Она указала, что если партнер не планирует уходить из семьи, произошедшее оказалось разовой ошибкой, а связь на стороне не носила серьезного характера, окончательное решение о будущем пары остается за человеком, которому изменили. При этом специалист подчеркнула, что делать такой выбор в состоянии сильного эмоционального потрясения не стоит — любые судьбоносные решения должны приниматься только после того, как эмоции улягутся и ситуация будет трезво осмыслена.