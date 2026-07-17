Рак и инфаркт в 25 лет: доктор Мясников раскрыл причины "омоложения" тяжелых болезней

Рост случаев серьезных заболеваний в молодом возрасте связан с тем, что население начало стареть раньше из-за неправильных пищевых привычек, объяснил знаменитый теледоктор.

Инфаркт в 25 лет, ожирение у каждого второго и стремительное «омоложение» тяжелых диагнозов — все это постепенно становится пугающей «нормой». Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что проблема вовсе не в том, что болезни стали «моложе». По его мнению, современный человек сам стремительно приближает старость, разрушая организм малоподвижным образом жизни, перееданием и зависимостью от ультрапереработанной еды.

Специалист обратил внимание, что за последние годы врачи начали намного чаще выявлять тяжелые заболевания у молодых пациентов. Теледоктор подчеркнул, что такая тенденция наблюдается уже достаточно давно и настолько изменила медицинскую практику, что специалистам пришлось пересматривать рекомендации по профилактическим обследованиям. Так, рекомендуемый возраст начала скринингов на рак молочной железы и рак кишечника был смещен на пять–десять лет, поскольку опасные заболевания стали выявляться значительно раньше, чем это происходило еще несколько десятилетий назад.

Мясников отметил, что аналогичная картина наблюдается и в кардиологии. Он сообщил, что сегодня в отделениях кардиореанимации уже никого не удивляют пациенты, которым всего около 25 лет и которые поступают с инфарктом. Еще недавно такие случаи были редкостью, однако сейчас встречаются все чаще.

Отдельно специалист остановился на проблеме лишнего веса. Он подчеркнул, что ожирение и избыточная масса тела стали массовым явлением. По его оценке, лишний вес сегодня имеет практически каждый второй человек, а это уже огромный фактор риска для развития сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, онкологии и множества других опасных состояний.

При этом врач убежден, что говорить об «омоложении» болезней не совсем правильно. По его мнению, сами заболевания не изменились — изменились люди. Современный образ жизни заставляет организм стареть значительно быстрее, чем это предусмотрено природой. В результате диагнозы, которые раньше считались характерными для более солидного или даже пожилого возраста, сегодня часто ставят людям в самом расцвете сил.

Главной причиной происходящего Мясников назвал питание. Он считает, что наибольший вред организму наносит ультрапереработанная пища — продукты промышленного производства с большим количеством добавок, сахара, соли, усилителей вкуса и консервантов. Кроме того, ситуацию усугубляет привычка постоянно перекусывать готовой едой, злоупотреблять фастфудом и регулярно переедать.

Не менее серьезной проблемой специалист считает малоподвижный образ жизни. Недостаток физической активности в сочетании с неправильным питанием ускоряет процессы старения организма. И поэтому все больше молодых людей сталкиваются с заболеваниями, которые раньше развивались в значительно более старшем возрасте.

Врач подчеркнул, что современный человек самостоятельно сокращает период здоровой жизни. Он заявил, что накопленные медициной данные свидетельствуют: биологическое старение населения ускорилось примерно на 15–20 лет. И если не изменить пищевые привычки, не увеличить физическую активность и не начать внимательнее относиться к своему здоровью, эта тревожная тенденция будет только усиливаться.

«То, что мы сдвинули свое биологическое старение лет на 15–20 — это факт», — констатирует эксперт.