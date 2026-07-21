Зендея может войти в "Борна"

В Голливуде обсуждают новый поворот вокруг франшизы о Джейсоне Борне. По данным инсайдеров, следующий фильм может объединить Мэтта Дэймона и Зендею, которую рассматривают как возможное будущее лицо серии.

Новый фильм о Джейсоне Борне, похоже, может стать не просто возвращением Мэтта Дэймона, а мягкой перезагрузкой всей франшизы. Ранее ходили слухи, что Universal присматривается к Зендее как к потенциальной новой героине серии. Теперь эта версия получила более конкретное продолжение: по данным инсайдера Джеффа Снайдера, актриса может появиться в одном фильме с Дэймоном, а не заменить его сразу.

Сам Дэймон недавно подтвердил, что всё ещё связан со следующим «Борном». Постановщиком проекта называется Эдвард Бергер, режиссёр «Конклава». Если переговоры действительно движутся в этом направлении, новая картина может стать проверкой интереса зрителей к версии франшизы, где рядом с ветераном появляется молодая наследница.

Для Universal такой ход выглядит понятным. Пять фильмов о Борне собрали в мировом прокате около 1,64 миллиарда долларов, но последние части уже не вызвали прежнего ажиотажа. Зендея способна привлечь более молодую аудиторию, однако вокруг возможного обновления неизбежно начнутся споры. Пока студия официально не объявляла ни кастинг, ни сроки съёмок.