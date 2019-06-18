Гороскоп на 2019 год: как отдыхать разным знакам зодиака

Астрологи утверждают, что 2019 год исключительно благоприятен для отдыха и путешествий, особенно для представителей "огненных" знаков. И сейчас самое время собрать чемоданы и отправиться на край света или… хотя бы за город. Однако, некоторым знакам Зодиака нужно как можно серьезнее отнестись к планированию отпуска, чтобы обезопасить себя от досадных неожиданностей.

Астролог Оксана Юнина рассказала "Дни.ру" о том, как выбрать "по звездам" лучшее время для отдыха, как избежать неприятных сюрпризов и набраться положительных эмоций и здоровья, которых хватит до следующего отпуска. Эксперт составила гороскоп на 2019 год и дала несколько советов.

"Юпитер, который отвечает за расширение границ познания и открытие новых горизонтов, сейчас находится в своем знаке, и это максимально благоволит тому, чтобы отправиться в дальние поездки, – говорит астролог. – Год более продуктивен для туристического бизнеса, чем предыдущий, и тем более, чем следующий. Когда Юпитер зайдет в знак Козерога, а случится это в конце года, турагентствам придется туго. Будет либо усложнен сам процесс оформления заграндокументов, либо введутся ограничения для въезда в другие страны. Именно поэтому стоит задуматься об отпуске уже сейчас". Другой вопрос, что Россия находится под энергиями такой планеты как Сатурн, а это значит, что нам нужно работать, работать и еще раз работать, чтобы выполнить пятилетку за три года! "Россиянам очень сложно расслабиться, и отдых у большинства из наших соотечественников случается чуть ли не через больничную койку. Сейчас звезды совпали так, что именно нам, жителям России, приходится достаточно тяжело: низкая зарплата, повышенный груз обязанностей, санкции, высокая инфляция – хочется хоть на время сделать передышку", – считает Юнина.

У каждого из нас свой способ расслабления и получения удовольствия. Тут все зависит от того, где в гороскопе находится Луна: одним хорошо отдыхать летом, а другим, наоборот, зимой. Можно долго планировать свой отдых, выбрать прекрасный отель, но, когда вы там окажетесь, все пойдет не так. Это может быть риск отравиться едой и коктейлями, а возможно рядом поселят неприятных соседей. И вы скажете – да зачем мне вообще нужен такой отпуск?!

При этом, часто бывает так, что спонтанный отдых, наоборот, может оказаться неожиданно хорош. Это происходит потому, что наше бессознательное работает через Луну. В такие моменты мы слушаем свой организм, который говорит, что внутренние резервы истощены и пора отдыхать. Человек все бросил, поехал и отлично расслабился! А планирование отдыха происходит через осознанное состояние, через наше Солнце. "Поэтому, если планировать отдых и составлять гороскоп на 2019 год будет астролог, он сделает это в благоприятных аспектах внешних планет к вашей родной Луне, чтобы в отпуске вы смогли расслабиться и отдохнуть – физически, и эмоционально. И тогда может получиться так, что вас поселят в отель, где не будет громких соотечественников, а соседями окажутся приятные и тихие люди", – говорит эксперт.

Астролог предупреждает: в этом году разочароваться отдыхом могут Раки и Козероги. Эти знаки чаще других склонны к отравлениям, поэтому им нужно есть только то, что просит организм, а не то, что навязывает сервис. Водным знакам – Рыбам и Скорпионам – рекомендован отдых, связанный с релаксацией и медитацией. Это может быть отдых в СПА-салонах или, например, поездка в Индию. Если мы говорим про воздушные знаки, то самыми ущемленными окажутся Весы, потому что у них есть риск травматизма костной системы. Более того, у представителей этого знака велика вероятность попасть в неприятную ситуацию, связанную с законом – особенно в чужой стране. Можно снизить риски, соблюдая некоторые правила: при себе всегда иметь паспорт и страховку, особенно в общественных местах. И еще один совет от астролога - постарайтесь не вливаться в большие группы людей, это чревато травматизмом.

Близнецам стоит внимательней отнестись к отдыху за границей, особенно в Италии. Каникулы вряд ли оправдают ожидания: и люди вокруг будут не те, и экскурсии не интересные. В качестве альтернативы им рекомендованы азиатские страны.

Водолеи с хорошим настроением и отменным чувством юмора могут себя комфортно ощущать везде, а особенно когда за отпуск будет несколько перелетов. Тельцы и Девы – знаки неторопливые и для отдыха им может понадобиться не стандартные 7-10 дней, а две недели минимум в хорошем отеле не ниже четырех звезд.

В гороскопе на 2019 год фаворитами оказались огненные знаки. Овнам, особенно рожденным во второй декаде знака, повезет немного меньше: они отдохнут, но чувство усталости в некоторой степени все равно сохранится. Кроме того, Овны тоже склонны к травматизму, поэтому им не стоит выбирать виды развлечений, связанные с экстримом: катание на бананах, прыжки с парашютом... Предпочтите спокойный и расслабленный отдых.

Львам первой декады знака стоит следить за временем – они вообще могут пропустить своей рейс для вылета, или экстренно перенести даты отпуска. Ну а самые большие везунчики в плане отдыха - это Стрельцы! Их хоть в космос запусти, они все равно получат удовольствие, насытятся впечатлениями, и потом еще долго будут жить приятными воспоминаниями о прекрасно проведенном отпуске! Главное, чтобы он был насыщенным и с минимальным содержанием алкоголя.