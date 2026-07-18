Правда о разводе Гузеевой всплыла наружу: супруг впервые нарушил молчание

Ресторатор Бухаров впервые публично прокомментировал слухи о разводе с Гузеевой, заявив, что их многолетний брак сопровождается бурными ссорами, но выдержит любые испытания.

Слухи о якобы окончательном разрыве Ларисы Гузеевой и Игоря Бухарова не утихают вот уже несколько месяцев. Дошло до того, что мужчине пришлось открыто высказаться о происходящем. Ресторатор обозначил, что разговоры сплетников о крахе звездного семейства не имеют ничего общего с реальностью, и их семейная жизнь строится по своим «особым» правилам.

Во время очередного публичного мероприятия бизнесмен без лишних увиливаний ответил на вопросы журналистов и, в первую очередь, напомнил, что они с знаменитой артисткой вместе уже целых 28 лет.

Мужчины не стал скрывать, что оба обладают непростыми характерами и очень эмоционально реагируют на многие ситуации. Бизнесмен добавил, что звездные наследники давно привыкли к тому, что родители могут часто спорить — дети даже шутят, что дома папа с мамой постоянно выясняют отношения.

При этом предприниматель объяснил, что никогда не считал семейные ссоры признаком скорого развода. Напротив, он убежден, что открытый разговор помогает вовремя решать проблемы. По его мнению, гораздо опаснее копить обиды и молчать, потому что именно недосказанность со временем грозит разрушить даже самые крепкие отношения.

Ресторатор подчеркнул, что главным фундаментом счастливого брака считает честность, взаимную поддержку и постоянное общение. Он рассказал, что старается окружить любимую женщину заботой после напряженных съемок, помочь ей восстановить силы и создать дома спокойную атмосферу. Именно в этом, по его мнению, и заключается настоящая любовь — нужно быть рядом, когда человеку особенно нужна поддержка.