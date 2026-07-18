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Дети разведенки Самойловой устроили погром на роскошном лайнере

Дети разведенки Самойловой устроили погром на роскошном лайнере
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Бизнесвумен призналась, что до сих пор со стыдом вспоминает случай, когда ее дети повредили бассейн на круизном лайнере, а также рассказала о своих принципах воспитания наследников.

Модель Оксана Самойлова рассказала о случае, который до сих пор вспоминает с большим смущением. Во время отдыха на роскошном круизном лайнере ее дети умудрились повредить бассейн. Этот неприятный эпизод до сих пор заставляет краснеть звезду социальных сетей.

В беседе с Георгием Иващенко многодетная мамочка призналась, что ситуация оказалась в высшей степени позорной. Она сообщила, что виновниками происшествия, безусловно, были ее наследники, однако, к счастью, оплачивать ущерб ей не пришлось. Рассказывать, каким образом был поврежден бассейн, блогер не стала, лишь отметив, что вспоминать эту историю ей до сих пор стыдно.

Во время интервью Оксана также с радостью поделилась своими принципами воспитания детей. Она призналась, что когда-то была уверена, что не позволит детям пользоваться смартфонами, однако со временем изменила свою позицию, и теперь ее дети часто используют всевозможные гаджеты.

Кроме того, знаменитость затронула тему полового воспитания. Она объяснила, что решила не проводить с детьми разговоры на деликатную тему, поскольку современное поколение все равно очень рано получает всю информацию через интернет.

Блогер также рассказала о необычной системе мотивации в своей семье. Как оказалось, дети получают денежное вознаграждение за хорошие оценки и выполнение домашних заданий, а за двойки и беспорядок в комнате, наоборот, платят своеобразные «штрафы». Многодетная мать с улыбкой призналась, что ее дочь Лея уже успела погрязнуть в «долговой яме».

Шоу-бизнес в Telegram

18 июля 2026, 09:43
Оксана и Лея Самойловы. Кадр: соцсети
The Voicemag✓ Надежный источник

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