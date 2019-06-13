Грязно выругавшейся Кудрявцевой заткнули рот
Ведущая программы "Секрет на миллион" публикует странные посты, которые может сопровождать нецензурными словами. По мнению ведуньи, Лера Кудрявцева прибегает к таким выходкам исключительно ради привлечения внимания подписчиков.
Ясновидящая считает, что артистка должна наконец взяться за ум и тщательнее обдумывать свои высказывания. "Она невероятно милая и хорошо воспитанная женщина. Поэтому, скорее всего, все эти провокации лишь для того, чтобы был повод для разговоров. Да и суть постов могла бы быть умнее", – продолжила ведунья Саона.
Гадалка также отметила, что характер Леры Кудрявцевой нельзя назвать простым. Она может вести себя доброжелательно по отношению к окружающим, а иногда – сильно нагрубить.
"Кстати могу сказать, что у Леры сейчас такой период, когда она меняется не только внутренне по мировоззрению, но и внешне. Скоро мы увидим ее в новых образах", – добавила ясновидящая. Новый образ вряд ли понравится ее подписчикам. Телеведущей нужно вовремя остановиться и "продолжить размеренную взрослую жизнь".
Ранее ведущая программы "Секрет на миллион" разместила в личном микроблоге пост, в котором в нецензурных выражениях рассказала о досадном происшествии во время шопинга во Флориде. Она сообщила, что продавцы одного из магазинов забыли положить в пакет нижнюю часть от купальника. Кроме того, на улице она потеряла новый шлепанец. Некоторые пользователи не ожидали от телеведущей таких громких выражений. "Что с тобой Лерок?", – спросила ее певица Ирина Салтыкова.
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