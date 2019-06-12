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Кудрявцева сделала роскошный подарок 9-месячной дочери

Лера Кудрявцева. Фото: www.globallookpress.com.
Телеведущая похвасталась новым приобретением. Лера Кудрявцева рассказала о покупке в Instagram.
прочитано 1883 раза

В Stories знаменитость опубликовала видеозапись. В кадре рабочие устанавливают во дворе особняка телеведущий надувной домик.

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Валерия Львовна Кудрявцева

Валерия Львовна Кудрявцева телеведущая

Не сложно догадаться, что батут предназначен для игр маленькой наследницы Леры Кудрявцевой. По какому поводу ведущая шоу "Секрет на миллион" сделала дочери Марии такой роскошный подарок неизвестно. Девочке исполнится годик только в августе.

Отметим, Лера Кудрявцева долго скрывала лицо дочери. Однако 1 июня, в День защиты детей, фанаты наконец увидели Машу во всей красе. Поклонники восторгаются девочкой, называют ее кокеткой и куколкой.

Фото: instagram.com/leratv/

Добавим, что недавно Лера Кудрявцева и ее муж спортсмен Игорь Макаров возили дочь в Майами. В это время в эфире программы "Звезды сошлись" ее заменяла экс-солистка группы "Блестящие" звезда шоу "Дом-2" Ольга Орлова. Вернувшись из США Лера, вновь преступила к работе. Кроме того она вошла в состав ведущих музыкальной премии "МУЗ-ТВ". Ее соведущими были Ксения Собчак и Максим Галкин.

Автор: Руслана Алексеева12 июня 2019, 13:14

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
А вот я приобрёл для унитаза ВАНТУЗ !!! Давно хотел купить. Пока накопил денег...Хочу чтобы все знали о сбывшейся моей мечте!!!
Гость
Ответить
Хвастовство - типичная русская/славянская черта. На Западе это считается вульгарным и является прерогативой трэш.
Гость
Ответить
Офигенный комплимент - кокетка, еще бы кокоткой назвали.
Гость
Ответить
А чем же так интересна Кудрявцева? Бывшая экскортница и массовик-затейник в настоящем. Вылезла в люди только, когда собчачиху погнали с этой должности на всех каналах.
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