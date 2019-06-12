Кудрявцева сделала роскошный подарок 9-месячной дочери

Телеведущая похвасталась новым приобретением. Лера Кудрявцева рассказала о покупке в Instagram.

В Stories знаменитость опубликовала видеозапись. В кадре рабочие устанавливают во дворе особняка телеведущий надувной домик.

Не сложно догадаться, что батут предназначен для игр маленькой наследницы Леры Кудрявцевой. По какому поводу ведущая шоу "Секрет на миллион" сделала дочери Марии такой роскошный подарок неизвестно. Девочке исполнится годик только в августе.

Отметим, Лера Кудрявцева долго скрывала лицо дочери. Однако 1 июня, в День защиты детей, фанаты наконец увидели Машу во всей красе. Поклонники восторгаются девочкой, называют ее кокеткой и куколкой.

Добавим, что недавно Лера Кудрявцева и ее муж спортсмен Игорь Макаров возили дочь в Майами. В это время в эфире программы "Звезды сошлись" ее заменяла экс-солистка группы "Блестящие" звезда шоу "Дом-2" Ольга Орлова. Вернувшись из США Лера, вновь преступила к работе. Кроме того она вошла в состав ведущих музыкальной премии "МУЗ-ТВ". Ее соведущими были Ксения Собчак и Максим Галкин.