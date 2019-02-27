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Гороскоп

Вскрылась роковая ошибка Собчак и Виторгана

Ксения Собчак. Фото: www.globallookpress.com
Оказывается, участие в любовном треугольнике и роль музы для Ксении Собчак буквально предначертана в гороскопе. Астролог Оксана Опарина по просьбе "Дни.ру" посмотрела по звездам, чем закончится пикантная история телеведущей и ее мужчин. 
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Программа гороскопа рождения Собчак называется "Шоу Woman". Жизнь Ксении связана с имитацией, заблуждениями, игрой, с необходимостью в трезвой оценке и обдумыванию каждого шага, а также очищению помыслов, активной  самозащите от агрессивной черноты. Карма Собчак – это энергии поглощения и захвата, с сублимацией в щедрость (по крайней мере, так от нее хотят звезды).

В гороскопе Собчак присутствуют энергии инакомыслия, поиска, новаторства, вдохновения, которые  следует "прорабатывать" не стихийно, а планировано. Лишь в этом случае конструкции будут выстраиваться, а не ломаться. "На данный момент по звездам у Ксении складывается непростая ситуация "выталкивания" ее из социальных позиций. Ситуация финансирования осложняется. Вокруг лагеря Собчак нездоровая обстановка травли и изгнания. По капельке скопились "долги" Ксении в чашах кармы. Кризис. Ломка. Она обидела много людей, и не только словом, но и рублем", – рассказывает Опарина.

Ее гороскоп не предусматривает реализацию политических возможностей (планов), а избыточное  самолюбие разжигает амбиции, которые из-за отсутствия заложенной у нее необходимой астрологической программы трансформируются в пустую пиар-деятельность, похожую на сценарий басни "Слон и Моська".

Максим Виторган и Ксения Собчак. Фото: www.globallookpress.com

Астропсихология гороскопа Собчак говорит о поиске сильного и яркого мужчины – настоящего защитника. Подсознательно – фигуры отца. Брак с Максимом Виторганом -тихая гавань. Он оказался не тем мужчиной для Ксении Анатольевны. Однако, это действительно уже родной человек. И именно шоу, как мы помним, их сблизило.

1 февраля 2013 года Ксения Собчак и Максим Виторган пригласили в кинотеатр "Фитиль" своих родных и друзей под предлогом премьеры очередного фильма, в котором принимал участие актер. Не подозревающие подвоха гости даже не приготовили свадебных подарков. Момент брачного союза – удовлетворение амбиций Ксении. Дата брака неудачна. Союз, заключенный в этот день, отнимает силы и энергию. Это "перегорающий" брак, заключенный по идейным соображениям, который не вдохновляет. Но этот союз однозначно поучительный, выводящий на другой уровень сознания. Счастье было бы возможно лишь в том случае, если бы супругов объединяли общие ценности, планы, идеи. Другими словами, энергия идет не в пару, а извне пары в общественные дела.

А вот Богомолов – мужчина в полном расцвете творческих сил, которому возможности сами плывут в руки. И если это яркий роман, почему бы и не вдохновиться? Но вдохновиться можно, получить вряд ли. Цепкая Собчак – своего не упустит, даже если ставки будут очень высокие.

Константин Богомолов и Ксения Собчак. Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Из-за сложившейся ситуации Максим Виторган потерялся "в лагерях". Он сам не понимает за кого он, за "белых" или за "красных"? Как быть? Ему нужно, находясь  в стороне, уйти в тень, заниматься тем, что лучше всего получается – актерствовать. Женщину всей своей жизни "под ключ", родственную душу, он уже встретил.

Женщины Скорпионы, такие как Собчак, выдающиеся тогда, когда становятся "рождающими силу". Из них получаются отличные актрисы, матери, любовницы-музы. Пример: известный и скандальный любовный треугольник Лилия Брик с Осипом Бриком и Владимиром Маяковским. Лилия – Скорпион,  Маяковский – Рак – творческая личность, из которого они  черпали немалую выгоду, в том числе финансовую. Владимир буквально "работал поэтом" на эту пару. Но стоит помнить, что не всегда треугольник может быть устойчивой формой отношений. В углах скапливается энергия напряжения, особенно, если они острые.

Прогноз. Адекватных новостей с фронта по делу Собчак можно ожидать к июлю 2019 года, как раз к моменту солнечного и лунного затмений. Непотопляемая Ксения умело пользуется поддержкой. Интересно, сможет ли она выкрутиться в очередной раз и сделать всей стране "бровки домиком"?  

27 февраля 2019, 22:41

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