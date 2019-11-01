Совет на выходные 2-4 ноября 2019 года

"Гораздо полезнее будет порыться в памяти и подумать, как вы могли бы использовать свои знания. В целом уверенность в себе и умение опираться на собственные силы очень пригодятся. Причем, в первую очередь, это может быть актуально во взаимоотношениях с партнерами, как личными, так и деловыми, – рассказывает синхролог Наталья Ковалева.
По ее словам, в личных отношениях плохой идеей будет занимать ведомую позицию в тех вопросах, в которых вы вполне компетентны и, возможно, даже более, чем ваш партнер. Не важно, ради чего вы это делаете – ради сохранения мира в семье, из-за нежелания вступать в конфликт или неумения спокойно отстаивать свою позицию. В ближайшие дни повышенная уступчивость может сыграть с вами злую шутку.
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