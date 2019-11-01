Гороскоп на неделю с 04 по 10 ноября 2019 года

4 ноября Россия отмечает День народного единства. Праздник праздником, а вот посещать места большого скопления людей в этот день не рекомендую. В воздухе повиснет напряжение, вероятность возникновения уличных беспорядков в этот день очень высока. Аварийность и травмоопастность тоже возрастет в разы.

Негативный конфликт Марса и Плутона легко может обрушить на вас гнев и немилость руководства, супруга, родителей или представителей власти. Так, что придержите свои амбиции или обходите стороной разборки, интриги, держитесь подальше от сотрудников правоохранительных органов и высокого начальства. Ну, как минимум, нужно потерпеть до четверга. А там уже тучи потихонечку начнут рассеиваться и можно будет смело бежать к руководству за помощью или с конструктивными предложениями.

Кроме того, 31 октября стартовал период Ретроградного Меркурия, который продлится вплоть до 20 ноября. И именно его обратное движение в ближайший месяц не в лучшую сторону скажется на наших коммуникациях, обмене информацией, осуществлении банковских операций, денежных переводах, на деловых и личных договоренностях, образовательных и мыслительных процессах, транспортном сообщении. Наступающая неделя как раз будет этому подтверждением. Энергии много, а с взаимопониманием туго.

Главное, в этот период не спешить с выводами, а спокойнее реагировать на ситуации, советует астролог Юлия Урусэль. Принимайте решения обдуманно, взвесив все "за и против", посоветовавшись с близкими или профессионалами. "Играйте только по правилам" и избегайте случайных разговоров, договоренностей с малознакомыми людьми.

Овен

Овнам предстоит бурная неделя! С одной стороны, это хорошее время для концентрации, направления энергии на успешное решение важных задач, вы способны переделать множество дел в короткий срок! Но есть и обратная сторона – вы не можете мириться с чужим мнением, не терпите возражений, мгновенно переходите в наступление. Звезды советуют вам проявить хоть немного гибкости в общении с окружающими, и тогда многих конфликтов вам удастся избежать. Будьте осторожны при оформлении финансовых документов, лучше лишний раз все перепроверьте.

К концу недели вы смените гнев на милость и окружающие это сразу почувствуют.

Это хорошее время для обращения в вышестоящие инстанции, к руководству, вас обязательно выслушают и окажут необходимую помощь. Выходные лучше всего провести в кругу родных и близких, вы сможете наконец расслабиться после сложной недели.

Телец

У Тельцов эта неделя будет окрашена в радужные тона – прекрасная пора, очей очарованье! Вы будете склонны не только идеализировать своих избранников, партнеров и коллег, но и ко всем ситуациям и задачам вы будете относиться довольно легкомысленно. Звезды вас предупреждают, что оптимизм и положительное мышление – это очень хорошо, но сейчас не самый лучший период для того, чтобы витать в облаках. Хоть это будет и непросто на этой неделе, но очень важно трезво смотреть на вещи, не доверять каждому встречному, перепроверять документы и быть бдительным при отправлении в поездку.

Одиноким Тельцам новые знакомства могут принести разочарования.

Сейчас не самое лучшее время для дальних путешествий, а если поездку или дальнюю командировку отменить нельзя, проявите в пути максимум аккуратности и собранности. Не следует в эти дни заключать крупные финансовые сделки, особенно с иностранными партнерами.

Близнецы

Для Близнецов на этой неделе девиз – семь раз отмерь, один раз отрежь! Во всех делах и событиях этой недели вам надо проявлять осторожность и бдительность, проверяйте документы до последней запятой, а любую поступающую вам информацию тщательно фильтруйте. Сейчас не стоит доверять новым знакомствам и деловым предложениям, какими бы завлекательными на первый взгляд они бы вам ни казались. Поверьте, это только на первый взгляд! Отложите важные командировки и крупные покупки на другой период.

Зато сейчас очень благоприятное время для того, чтобы завершить те дела, до которых давно не доходили руки, в том числе оплатить кредиты и долги, вспомнить старые проекты и идеи, на которые раньше не хватало времени и сил. В конце недели у вас повысятся коммуникативные способности, ваша речь станет яркой, образной и энергичной, в любом споре вы найдете массу нужных аргументов. На выходные запланируйте встречи с друзьями и единомышленниками.​

Рак

Раки на этой неделе могут ощутить упадок жизненных сил, отсутствие бодрости, вас может одолевать сонливость или приступы неуверенности в собственных силах. В деловой сфере каких-то неприятностей не предвидится, но вокруг вас может сложится нервозная, эмоционально нездоровая обстановка, препятствующая конструктивному деловому общению и решению важных вопросов. Женский персонал или партнеры женского пола могут принести дополнительные хлопоты. В этот период лучше воздержаться от любых операций с недвижимостью, от ремонта помещений, вложения капитала в сомнительные предприятия, а также постарайтесь не принимать судьбоносных решений. Эта неделя проверит на искренность и теплоту ваши любовные или супружеские отношения. Видимо, вам не избежать ссор и разногласий по пустякам. Звезды рекомендуют воздерживаться от ненужной критики, быть добрее к своим близким и коллегам. Помните, как в известном мультфильме: "от улыбки хмурый день светлей"? Выходные лучше полностью посвятить семье.​

Лев

Львов ожидает достаточно конфликтная неделя. Ваше стремление к лидерству может поставить вас в условия борьбы и конкуренции. В бизнесе и на работе звезды рекомендуют вам проявлять осмотрительность, дипломатичность и здравый смысл. Вероятны сложности в общении с окружающими, причем чаще всего причиной проблем в коммуникации становится ваша резкая реакция на любое сказанное слово. Такая же конфликтная ситуация складывается и в личной жизни, в супружеских парах возможны обострения отношений с партнером, разлуки и расставания. Главный совет звезд в этот период – не принимать все близко к сердцу, будьте мягче, терпеливее к людям. К концу недели напряжение спадает, удачно пройдут переговоры, выступления, обращения к начальству, поездки и командировки. На выходные смело назначайте свидания и романтические встречи, а семейным Львам выходные лучше всего посвятить детям.

Дева

Девам на этой неделе лучше придерживаться принципа "тише едешь – дальше будешь". Сейчас не стоит предпринимать никаких шагов в новых проектах, претворение в жизнь новых идей тоже лучше отложить на более поздний срок. Зато наступает хороший период для осмысления прошлого, вы можете обнаружить какие-то закономерности в своих действиях, ограниченность каких-то суждений – и это очень хорошо, поскольку позволит вам вынести новые уроки, найти новые пути развития, которые приведут вас к успеху. Не забывайте применять свою природную скрупулезность в делах, выверяйте и контролируйте каждое движение. К концу недели возможны новые полезные знакомства, удачно пройдут переговоры и обсуждения. На выходных полезно заняться изучением или уже внедрением здорового образа жизни и правильного питания.

Весы

У Весов на первый план на этой неделе выходят отношения с партнерами, это коснется как брачных партнеров, так деловых партнеров и коллег. Вы будете пытаться всеми силами найти с ними взаимопонимание, но вряд ли его получите. Более того, ваше упрямство и неприятие чужого мнения может привести к конфликтам, вы сейчас не склонны идти на компромисс, а зря. Именно в этот период звезды рекомендуют вам применить вашу природную склонность к поиску мирных путей решения вопросов и к сглаживанию конфликтных ситуаций. Неблагоприятный период для заключения договоров, сделок, не назначайте на это время переговоры, не начинайте сотрудничество. Напряжение этой недели может сказаться на вашем самочувствии, поэтому постарайтесь как можно меньше нервничать. На выходных для восстановления потраченной энергии вам обязательно надо хорошо отдохнуть, и лучше посвятить это время себе, побудьте наедине с собой, наслаждаясь тишиной.

Скорпион

Скорпионов ждет напряженная неделя, наполненная накопившимися за длительный срок проблемами как на работе, так и дома. Осторожность, гибкость и здравый подход к событиям этого периода вам не повредят. Особую бдительность необходимо проявить при обращении с денежными ресурсами, не заключайте сделки и ограничьте себя в тратах. Возможно, вам также придется разбираться с вопросами наследства или алиментов. В плане здоровья эта неделя достаточно неблагоприятна и травмоопасна, могут проявиться симптомы серьезных заболеваний, поэтому постарайтесь сейчас быть к себе внимательнее. Также звезды рекомендуют остерегаться темных переулков и избегать общения с незнакомцами. В личной жизни это период, несущий перемены, если ваши отношения с партнером уже были напряжены, расставание вполне возможно произойдет именно сейчас. Выходные вам просто необходимо провести в спокойном тихом месте, постарайтесь не планировать посещение общественных мероприятий, вам сейчас показан полный покой.

Стрелец

Стрельцов ожидает довольно гармоничная неделя, ваша интуиция обостряется, вы легко считываете мысли и намерения людей, можете видеть далекие перспективы, казалось бы, безнадежных проектов. Сейчас самое время назначать переговоры, обсуждение проектов, удачно проходят выступления и обращения в вышестоящие инстанции. Но постарайтесь не переоценить свой дар предвидения, ваш воодушевленный и идеалистический настрой может привлечь мошенников. Звезды не рекомендуют заключать серьезные сделки, делать солидные капиталовложения, сейчас хорошее время для построения далеко идущих планов, а не для их претворения в жизнь. Хорошо проходят поездки, короткие командировки, особенно заграничные, во время которых возможно возникновения новых романтических привязанностей. Следует соблюдать осторожность при приеме медикаментов. К выходным постарайтесь уделить внимание своим старшим родственникам.

Козерог

Козерогам на этой неделе удастся решить вопросы, которые ранее не давали вам покоя и казались неразрешимыми. На работе вас ждут хорошие взаимоотношения с начальством, влиятельными людьми, покровителями, ваш авторитет растет. Однако для новых начинаний, заключения договоров и совершения операций с недвижимостью и финансами этот период не подходит. На эту неделю лучше не назначать проведение важных переговоров и сложные командировки. В сфере здоровья период благоприятствует прохождению обследований, постановки диагноза, намечаются улучшения самочувствия при хронических заболеваниях. Сейчас удачное время для установления мира в семье, особенно если ранее присутствовало напряжение в отношениях с партнерами или со старшими членами семьи. Ближе к выходным намечается хороший период для творческих Козерогов, вы будете полны новых интересных идей.

Водолей

Водолеи на этой неделе могут просто не узнать себя, у вас возникнет тяга к постоянству, вы сможете контролировать свои эмоции, уйдет желание действовать спонтанно и необдуманно. В деловой сфере вы сможете привлечь внимание руководства к своим достижениям, вас заметят и оценят. Самое время заняться составлением плана работы и своих дальнейших действий. Вы полны энергии, жизненные силы растут, многие заболевания отступают сами собой. Можете смело назначать на эту неделю лечение, протезирование, удаление зубов. Дома вы также на хорошем счету, вы легко находите общий язык с любимыми и близкими людьми. Удачно проходят дальние командировки и путешествия, сотрудничество с иностранными компаниями и партнерами.

Рыбы

Внимание Рыб на этой неделе большей частью будет сосредоточено на вопросах карьеры и профессионального роста. У вас могут появиться честолюбивые помыслы, увеличится потребность в признании ваших достоинств и заслуг, возрастают шансы повысить свои профессиональные навыки. Рыбы становятся более уверенными в себе, стараются привлечь к себе внимание окружающих. Этот период хорош для проведения переговоров с начальством, высокопоставленными людьми. Начатое в это время лечение хоть и не даст быстрых результатов, но гарантирует несомненный успех при условии выполнения всех предписаний врачей. Ваше гармоничное состояние передастся членам семьи и близким, вы стремитесь к взаимопониманию и легко сможете укрепить отношения любого рода. На выходных постарайтесь найти время и уделить внимание своим старшим родственникам.