Гороскоп на неделю с 07 по 13 октября 2019 года

Начало рабочей недели начнется с будоражащих поступков, проблем с интернетом, связью, коммуникациями, транспортом, срывом договоренностей и зависанием бытовой техники.

Многие будут реагировать на любые ограничения, поступающую информацию, претензии и поспешно принимать решения. Кого-то так потянет к самостоятельности и независимости, что резко захочется все изменить в один миг. Отсюда возможны разрывы отношений, неожиданные увольнения, неудачные операции и выход из строя бытовой техники. "Остановитесь!" – призывает астролог Юлия Урусэль.

Начало недели неблагоприятно для любого рода договоренностей, подписания документов, взятия на себя финансовых обязательств и приобретения техники. Увы, к выходным ситуация не стабилизируется. Многие все также будут проявлять излишние эмоции и впадать в крайности.

Отдельных личностей будет нести и рвать на части от желания перемен и обретения так долгожданного чувства свободы. Но помните, раздув ситуацию до размеров слона ее невозможно будет положительно решить в вашу пользу. На этой неделе лучше отказаться от любовных приключений, сексуальных экспериментов и скоропалительных финансовых вложений.

Овны

На этой неделе Овнов ждут испытания на прочность. От того, насколько вы стремитесь к достижению своей цели, зависит ваш успех в этот период. На пути к исполнению желания могут встать осложнения в отношениях с начальством или старшими родственниками. Вам сейчас важно не вступать в споры и пререкания с руководством, даже если покажется, что новые обязанности вас не устраивают. Увы, сейчас слишком велик риск понижения в должности или увольнения. Главный совет звезд – проявите терпение, будьте благоразумны.

С четверга ситуация значительно улучшится. Будут удачными командировки, хорошо пройдут публичные выступления или другие социально значимые мероприятия. На выходных обязательно отдохните после сложной недели.

Тельцы

Тельцов на этой неделе с головой захлестнут эмоции и чувства. Вы ощутите острую необходимость в любви и нежности. И если ваша вторая половинка не поддержит в этом стремлении, то вас охватит чувство обиды, ревность или плохое настроение. Одиноким Тельцам в этот период не стоит заводить новые знакомства дабы избежать разочарований. К выходным градус напряжения в отношениях с окружающими только вырастет, Тельцы будут готовы к радикальным мерам, "хлопнуть дверью и уйти в закат", но звезды советуют взять паузу, немного остыть, а потом на свежую голову принимать ответственное решение. Этот период не благоприятен для сделок и крупных покупок.

Близнецы

Близнецам звезды советуют на этой неделе не торопиться. Ваш девиз – семь раз отмерь, один раз отрежь. Особенно будьте аккуратны в работе с документами, проверяйте все детали и взвешивайте риски. ​ В общении с друзьями и коллегами могут быть сложности. По этой же причине постарайтесь перенести важные переговоры.

Зато эта неделя хороша для работников сферы IT, творческой и исследовательской деятельности, вас могут посетить озарения и инсайты. К концу недели вас увлекут новые проекты и идеи, это хорошее время для планирования.

Раки

Раки в начале недели почувствуют себя неуютно, эмоциональный фон нестабилен, поэтому вам захочется чем-то порадовать себя любимых. Это желание рискует вылиться в финансовые траты: на детей, путешествия, развлечения. Причинами неожиданных расходов могут стать также ваши хобби, увлечения или учеба. Но не переживайте – звезды говорят, что эти траты не напрасны, они принесут свои плоды.

Во второй половине недели удачно пройдут поездки, командировки, которые принесут вам знакомства с влиятельными людьми. На этот период можно назначать важные деловые встречи, вероятны успехи в учебе.

Львы

Львам на этой неделе придется взвалить на себя новые обязанности или ответственность за кого-то. Но не переживайте, эта ноша вам по плечу. Вы полны решимости для осуществления задуманного. Данный период может принести конфликты с руководством, осложнения в отношениях с влиятельными людьми, поэтому не стоит сейчас посещать официальные инстанции. Звезды предостерегают от заключения сделок в этот период и призывают вас запастись терпением и не торопить события, все произойдет в самый нужный для вас момент.

Во второй половине недели появляются возможности для профессионального роста, проявления лидерских качеств. Ваше умение быть в центре внимания поможет вам в решении многих вопросов. Удачно складываются деловые поездки.

Девы

Девы на этой неделе будут склонны к нервозности и повышенной эмоциональности. Вам будет сложно проявить присущую вам скрупулезность в работе, но именно сейчас вам понадобится тщательно относиться к деталям, взвешивать все "за" и "против" при принятии решений. Будьте готовы к тому, что не все пойдет по плану, но помните, что все обычно к лучшему, и торопить события вам совсем ни к чему. Зато вы сможете неожиданно для себя увидеть многие вещи под совершенно другим углом, это время открытий.

Звезды предупреждают о повышенном травматизме, поэтому будьте осторожны за рулем и при работе с электроприборами. И при возможности, лучше вообще в течение недели отказаться от совершения крупных покупок.

Весы

На этой неделе тема отношений у Весов выйдет на первый план. Вам захочется, чтобы ваш партнер проявил к вам особое внимание. Увы, повышенная требовательность к окружающим может привести к конфликтам и разочарованиям. Звезды рекомендуют давать больше свободы своим вторым половинкам и не душить их своей любовью. Одиноким Весам не стоит сейчас заводить новые знакомства, они вряд ли будут длительными и надежными. На этой неделе возможны кармические ситуации, которые вам нужно принять, так как на ход событий вы повлиять не сможете.

К концу недели страсти накаляются, и у кого-то это может вылиться в полный разрыв отношений или финансовые трудности. Звезды советуют не торопиться, так как вы сейчас можете наломать дров из-за повышенной эмоциональности. На выходных вашим близким может срочно понадобиться помощь.

Скорпионы

Скорпионы на этой неделе будут в центре внимания. Вы будете иметь головокружительный успех у представителей противоположного пола. Романтические свидания и поездки, знакомства, любые начинания в этой сфере будут успешны.

Если вы надумали делать предложение руки и сердца этой осенью своей избраннице, то лучше времени не найти. Одинокие Скорпионы, дерзайте, на этой неделе вам выпадает шанс встретить свою вторую половинку.

К концу недели будьте готовы взять инициативу в свои руки при решении рабочих вопросов. Это хорошее время для ведения дел, появляются новые возможности для расширения бизнеса, удачно решаются юридические вопросы. Также период благоприятен для преподавательской деятельности, сотрудничества с иностранцами и проведения рекламных кампаний.

​Стрельцы

Стрельцов звезды призывают быть осторожными при проведении любых переговоров и заключении сделок. Есть высокая вероятность того, что партнеры могут вас подвести в самый неподходящий момент. Ожидания по поводу реализации запланированных проектов могут быть напрасными. Но унывать не стоит, просто проявите максимальную бдительность и осторожность, и неприятности обойдут вас стороной.

Домашние дела тоже потребуют вашего участия. Могут возникнуть неотложные семейные обстоятельства, и без вас родственники не смогут обойтись. К концу недели обстановка немного улучшается, приходят варианты решения проблем, вы можете получить поддержку влиятельных покровителей. Ваши ораторские способности как никогда пригодятся вам в этот период, пользуйтесь своими талантами при любой возможности.

Козероги

Вас ждет напряженная рабочая неделя, особенно в ее начале вам придется изрядно потрудиться. При этом важно помнить, что в этот период ни в коем случае нельзя конфликтовать с начальством, это может иметь необратимые последствия, а у кого-то вплоть до увольнения. Даже если вам кажется, что требования руководства не обоснованы, постарайтесь не подливать масла в огонь.

Учтите, что трудности этого периода могут быть проверкой вашей решимости добиться успеха. Ваш девиз на этой неделе – тише едешь, дальше будешь. К выходным уделите больше времени семье и близким людям, они потребуют достаточно активного участия в их жизни.

Водолеи

Начало недели у Водолеев ознаменуется трудностями в общении с коллегами и партнерами, которые могут выдвинуть новые условия. Вам стоит быть гибкими при общении, это поможет вам избежать конфликтов. Хоть вы и не склонны к скрупулезности, в этот период надо тщательно выверять все детали и не спешить с выводами. В то же время этот период хорош для творческих Водолеев, вам пригодится ваш дар предвидения, смело доверяйте своей интуиции.

Вторая половина недели будет достаточно активна, полна встреч, деловых поездок и переговоров. Вполне возможно знакомство с человеком, который полностью увлечет вас новыми знаниями и изменит ваши взгляды на жизнь. В конце недели вам так захочется перемен, что вы можете прибегнуть к радикальным методам, но звезды напоминают вам, что это всего лишь эмоции, не стоит им следовать.

Рыбы

Рыбы в начале недели почувствуют отсутствие жизненных сил и энергии. Наступает довольно напряженный период. Вам придется побороться за свое место под солнцем. На первый план выйдут вопросы партнерства, как делового, так и личного характера, а также возможны проблемы финансового характера. А у кого-то вылезут проблемы с получением наследства.

С середины недели ситуация улучшается, ваши проблемы легко решаются, возможно не без помощи влиятельных лиц. На работе ваше рвение становится заметным для руководства, поэтому звезды рекомендуют не стесняться и проявлять ваши лидерские качества. Это поможет прежде всего в профессиональном росте.

Четверг и пятница будут особенными днями для Рыб любых творческих профессий. Плюс у вас усилится интерес ко всему потустороннему, тайному и мистическому. Прислушайтесь к голосу своей интуиции и будьте внимательнее к своим сновидениям.