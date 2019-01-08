Любвеобильная певица МакSим вынуждена выбирать между двумя мужчинами

По словам ясновидящей, следующий год станет годом триумфа и больших переживаний. "Год будет невероятно насыщенным, как в творческом плане, так и в личном. Что касается творчества, здесь очень будет мощный прорыв. Будет такой мощный шаг вперед, что все поклонники да и не поклонники будут приятно удивлены. В ее арсенале накопилось много новых песен, которые никто не слышал, и обо всех мы узнаем именно в 2019 году. Мы увидим и новый альбом и грандиозное шоу. Максим будет фонтанировать новыми мыслями и идеями. Все что она будет делать, она будет делать взахлеб", – заявила Марианна.

Кроме того, Maksim будет наверстывать упущенное, потому что в 2018 году она немного ленилась, немного болела, да и много чего ей мешало окунутся с головой в работу. "Все пробелы она восполнит в 2019 году. Ее ждет смена имиджа и мировоззрения в целом. Год подарит ей деньги, приток денежных средств будет довольно таки стабильным. и Могу с уверенностью сказать, что 2019 год подарит ей новую любовь. Я вижу, что она будет выбирать между двумя мужчинами. Кстати они оба будут ее любить, но ее сердце не сразу сможет принять решение. Поэтому 2019 год ей запомнится на всю жизнь", – продолжила она.

"Конечно, нам будет интересно наблюдать за этим всем, но жить и наслаждаться и испытывать эмоции будет сама Максим уж в явно большей степени, чем мы. Что касается ее отца, который очень сильно болен. Весь год будет наполнен полностью борьбой за его здоровье. Вижу много врачей и много стадий лечения. Во все это она вложит огромные суммы денег. Но карты показывают, что Жить он будет и это не может не радовать. Безусловно она должна понимать, что 4 стадия рака это очень серьезно и уйти на совсем от этого диагноза не удастся. Ну болезнь примет стадию ремиссии. Борьба будет идти в целом не за здоровье, а за Жизнь. Все мы должны это понимать, и родным и друзьям главное просто поддерживать Максим в этот сложный для нее период. Но самое Главное Борьба будет и с перевесом Жизни. Пусть данный год все же для этой чудесной певицы станет новым Этапом в ее Жизни", – резюмировала ясновидящая.