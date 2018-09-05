Раскрыта шокирующая тайна отношений Агутина и Варум

В газетах муссируются слухи о теплых отношениях Леонида Агутина со своей подопечной из шоу "Голос" Элиной Чага. Всплыли фотографии, на которых видно как продюсер будто бы флиртует с молодой певицей. После обвинений в неверности Агутин пришел в ярость и даже выступил с заявлением дабы прояснить ситуацию – мол, у них с женой все хорошо. Но так ли это на самом деле? Выяснили Dni.Ru.

“В целом слухи не беспочвенны, но настоящего любовного романа я не вижу. Леонид Агутин не собирается кидаться во все тяжкие и уходить от Анжелики. Карты Таро показывают просто романтические отношения и какие-то грезы. Со стороны девушки явно есть старания, она конечно же хотела бы иметь рядом с собой такого мужчину как Леонид”, – рассказала Dni.Ru таролог, ясновидящая Марианна Абравитова.

В том, что сейчас пишут газеты, все-таки есть правдивые факты, считает гадалка. Дыма без огня не бывает. Зацепка между ними произошла, но в глобальный и серьезный роман не вылилось. В семье Агутиных были разные периоды жизни. Были и ссоры, и желание расстаться. Но, так или иначе, они вместе, и их семью можно назвать очень сплоченной.

“Элина Чага явно старалась произвести впечатление на Леонида, и, можно сказать, ей это удалось, – уверена таролог. – Но это не сподвигло Леонида сделать какие-то движения в сторону новой пассии. Увы, ей придется поискать новый объект, так как Агутин остается с Варум. Для Элины такой союз с успешным продюсероммог бы стать толчком в карьере, но придется выбрать путь упорной работы и установки новых приоритетов”.

Напомним, ранее сообщалось, что Леонид Агутин не скрывает свои отношения с молодой подопечной из шоу "Голос". По информации инсайдеров, избранницей певца стала 25-летняя Элина Чага.

По слухам, певец не только "продвигает" подопечную, но и снимает ей квартиру в центре Москвы. Стоит отметить, что певица познакомилась с артистом на съемках шоу "Голос". Агутин сразу увидел в ней большой потенциал и взял под опеку.