Беременность Порошиной оказалась обманом

44-летняя мать троих детей Мария Порошина, огорошила поклонников новостью о неожиданном разводе с мужем с Ильей Древновым после 17 лет брака. Что случилось в паре – разбирались Dni.Ru.

Карты показывают Марию Порошину человеком, который взваливает на себя практически все. У нее повышен порог ответственности перед родными и близкими, но нет разделения обязанностей. За все отвечает она сама. Мужчина рядом с такой женщиной просто теряется и становится подкаблучником, – охарактеризовала актрису таролог, ясновидящая Марианна Абравитова. – Она абсолютная перфекционистка. У нее должно быть все четко, на пять. Таким людям как она обычно очень тяжело жить, ведь мы не идеальны".

По словам гадалки, в одиночестве Мария в любом случае не останется. "Ее окружают яркие мужчины, есть и давние поклонники воздыхатели. Этот развод с Ильей Древновым вполне логичен. Раскол начался примерно пять лет назад и все это время отношения шли по убывающей. Люди потеряли нить, связывающую их семью. Последние два года были очень плохим периодом, Мария и Илья буквально существовали вместе", – считает таролог.

Удивительно, но по картам Абравитова не увидела пятой беременности, о которой было объявлено в СМИ. Зато новое замужество выпало четко. "Это произойдет в ближайшие два-три года. Порошина не представляет себе брака без детей, поэтому в новом браке она действительно родит ребенка. Жалеть актрису совершенно не стоит. В картах развод выпадает как удачное событие: оставив мужа, она обретает настоящее счастье. Брак ее был отличным, полноценным, но новые эмоции и страсти у нее еще впереди. Кстати, и в творческом плане Марию ждут своего рода приключения. Поэтому, пожелаем ей удачи", – сказала ясновидящая.