Разведенка Порошина беременна от известного актера

По данным некоторых СМИ, Мария Порошина, недавно оформившая развод и ждущая пятого ребенка, находится в Крыму вместе с актером Ярославом Бойко. Говорят, именно он и является отцом будущего малыша.

Несколько месяцев назад актер Ярослав Бойко на своей официальной страничке в социальной сети Instagram посвятил Марии Порошиной пространный пост. Он сообщил, что они знакомы уже около 30 лет. В 2003 году они начали сниматься в сериале "Всегда говори "всегда". "С тех пор крепко дружим семьями. Муж Маши Илья – мой очень хороший друг. Мы часто собираемся вместе, стараемся выезжать куда-то. Скажу вам по секрету, что очень везет тому, у кого такие партнерши", – признался Бойко.

А еще актеры играют в антрепризе "Неоконченный роман", с которой кочуют по городам и весям. Сейчас Порошина и Бойко в Крыму. На своей страничке в той же соцсети Мария опубликовала несколько фотографий из Анапы. По слухам, артистов объединяет не только работа. В окружении говорят, что у Марии и Ярослава роман. Более того, пятый ребенок, которого якобы вынашивает актриса, от него.

"По прогнозам врачей, у Маши будет долгожданный сын. Она давно мечтала о мальчике, а рождались только девчонки. И вот роман с Бойко помог ей осуществить желаемое. Родит она в декабре, а уже в феврале планирует вернуться к работе", – цитирует знающих людей EG.ru.

Говорят, Мария Порошина переключилась на Ярослава Бойко потому, что отношения с супругом, актером Ильей Древновым, перестали ее устраивать. "Дескать, она вкалывает, а он флегматично на диване лежит, хотя даже семейных дел полно. Главное, чем он занимался – контролировал строительство загородного дома, которое сейчас в самом разгаре. Теперь, после разрыва с Ильей, все эти заботы легли на хрупкие плечи Маши. Она будет все доделывать сама", – рассказали в окружении Порошиной.

Пикантность ситуации еще и в том, что 48-летний Бойко женат. В браке с хореографом Рамуной Ходоркайте артист воспитывает 19-летнего сына Максима и 15-летнюю дочь Эмилию. А еще у Ярослава подрастает 16-летний сын Ян от интрижки с актрисой Евгенией Добровольской.