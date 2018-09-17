Пронырливая Порошина в положении нарушила молчание

Мария Порошина и Илья Древнов долго пытались сохранить брак. Развелись, лишь когда стало окончательно ясно: лучше жить порознь. Известная актриса впервые раскрыла журналистам тайны личной жизни.

Супруги неоднократно расходились и снова сходились. В отличие от многих других звезд, Порошина и Древнов не выносили сор из избы, их семейные неурядицы не становились объектом внимания общественности. Мария и Илья пытались сохранить брак, и им удавалось это 17 лет. Но однажды – видимо, устав от этой борьбы, супруги решили: лучше все-таки жить порознь.

"Надеюсь, нам с Ильей удастся остаться в добрых отношениях. 17 лет – огромная часть жизни. И у нас трое общих детей. Мы должны создать для них максимально доброжелательную атмосферу", – приводит слова Порошиной журнал "7Дней".

За время семейной жизни актриса подарила супругу трех дочерей – Серафиму, Аграфену и Глафиру. Также они воспитывали Полину – дочь Порошиной от брака с актером Гошей Куценко.

Недавно стало известно, что актриса ждет пятого ребенка. По некоторым данным, врачи уже определили пол – это мальчик. Как сообщают информированные источники, Порошина переключилась на своего партнера Ярослава Бойко – и именно его называют отцом.

В окружении артистки рассказывают, что отношения с супругом, актером Ильей Древновым, перестали устраивать Марию. "Дескать, она вкалывает, а он флегматично на диване лежит, хотя даже семейных дел полно. Главное, чем он занимался – контролировал строительство загородного дома", – говорили близкие к Марии люди. По их словам, теперь, после разрыва с Ильей, все эти заботы легли на хрупкие женские плечи – Порошина будет все доделывать сама.