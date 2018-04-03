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Гороскоп

Ясновидящая предсказала исход новой войны России и Запада

Фото: мультимедиа.минобороны.рф
Последние события на геополитической арене заставляют многих людей начать беспокоиться – вдруг за дипломатическими маневрами и жесткими решениями мировых лидеров стоят предвестники начала новой глобальной войны. Политологи, политики, историки и прочие эксперты теряются в догадках. В этих условиях Dni.Ru обратились за помощью к тому, кто может яснее увидеть будущее – к экстрасенсу.
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"То что сейчас происходит я не назвала бы предварительной стадией военных действий. Дело в том что когда идет большая разведывательная операция то все сделается скрытно и не заметно. Поэтому то, что мы видим такую активизацию вокруг нашей страны и вброс информации, совсем не новость", – рассказала Dni.Ru таролог, ясновидящая Марианна Абравитова.

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По словам экстрасенса, это нагнетание идет уже давно. Причем делается все не просто так, а с определенной целью. "Наш расшатывают и зажимают в расчете на то, что наша страна сделает неправильные действия. И вот тогда уже они и посмотрят что с этим делать", – считает Марианна Абравитова. Она отметила, что эта тактика для стран Запада не нова. "В данный момент используется тактика, которая дала хорошие плоды с Ким Чен Ыном. Его провоцировали и запугивали и в тот момент когда у него сдали нервы, мы получили то что видим сейчас. Он быстро со всеми задружился и принял позу побежденного. В общем-то, выбор был невелик", – напомнила ясновидящая.

"Здесь такая же схема. Все подводят к тому, чтобы мы выбрали предложенный нам вариант", – уверена Марианна Абравитова. Впрочем, подчеркивает она, проводить прямые параллели между давлением на КНДР и на Россию не правильно. "Нам есть чем ответить и в первую очередь и интеллектом и техническими разработками, о которых безусловно Запад знать не может. Это как туз спрятанный в рукаве у игрока, да и при чем ни один. Конечно они не располагают полной информацией о нашей стране. А выступить достойно мы можем, чтобы сбалансировать эту ситуацию", – подчеркнула экстрасенс.

По ее словам, западные страны продолжают гнуть в отношении нашей страны линию, отработанную веками. "Все что сейчас происходит – нагнетание страха и агрессии – было и раньше и длится веками. Но сейчас в силу того что весь мир окутан интернет паутиной все доходит до людей быстрее. Весь Земной шар зомбируется быстрее", – рассказала Марианна Абравитова.

Страшного исхода этой войны ждать не стоит, успокоила таролог – противостояние имеет крайне низкие шансы перейти в горячую стадию, тем более, что у России есть чем ответить на выпады Запада в невоенной сфере. "Наша задача готовить специалистов в области подачи информации. Я не думаю что мы в тупике. Все не так односложно. Боятся нам нечего. По повода подготовки удара по Вашингтону, то это не подтверждается ничем. Принцип внезапности у таких решений в приоритете. И логики такой ход не имеет", – заключила ясновидящая. 

3 апреля 2018, 21:45

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