Больна и стара: одинокой Моргуновой вынесли вердикт

После того, как Светлана Моргунова появилась на похоронах Иосифа Кобзона в запущенном виде, страницы отечественных СМИ запестрели заголовками: "Звезда опустилась и выпивает", "Что случилось с Моргуновой". Первый канал даже снял специальную программу, в попытке вытащить советскую телеведущую из забытья. Почему случился этот скандал, бывает ли дым без огня и как в действительности живет Моргунова, Дни.ру спросили у ясновидящей.

"Я не вижу, чтобы Светлана Моргунова сейчас совсем уж спивалась. Алкоголем она явно не брезгует, но до алкоголизма точно далеко. Просто женщина больна и стара", – пояснила таролог, ясновидящая Марианна Абравитова.

По словам таролога, при такой насыщенной жизни, какая была у телеведущей, внезапный и резкий спад активности очень трудно пережить, поэтому психологические и физиологические проблемы сейчас намного сильнее алкоголя. Ей нужна поддержка, ей нужно быть в обществе для того, чтобы чувствовать себя нормально.

Люди старой закалки, такие как Моргунова, не привыкли к виртуальному общению, к которому привыкло молодое поколение. Пожилым нужно живое общение, которого сейчас как раз не хватает. Конкретно Светлане Михайловне для стабилизации внутреннего состояния необходимо именно реальное взаимодействие с людьми. Многие интересуются, как живет Светлана Моргунова.

"Могу сказать, что в данный момент она чувствует огромное разочарование, ощущает себя ненужной, оставленной друзьями и одинокой. У нее было очень много завистников, которые сейчас откровенно злорадствуют. Но, хочу заметить, они рано радуются, – считает гадалка. – Прожить такую насыщенную жизнь – это уже большое достижение. Просто годы всегда берут свое и единственный способ не отчаиваться в старости, когда уже нет той красоты, энергии и харизмы – это относиться к естественному течению времени философски. А этого как раз Моргуновой и не хватает".