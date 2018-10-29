Любовный гороскоп на ноябрь 2018 года

Гороскоп совместимости знаков Гороскоп на сентябрь Неверные знаки зодиака Влияние даты рождения на судьбу Сонник

Самое читаемое

Опубликованы фото абсолютно голой Алеси Кафельниковой
Облысевшая Волочкова довела народ до исступления
У беременной Меган Маркл смертельный недуг
Андреева покинула Россию после изгнания с Первого канала
Обрюзгший вид Корчевникова потряс народ
партнеры
Понедельник 29 октября
Лента новостей
21:54
Пригожин шокирован трагической гибелью автора хитов Орбакайте
21:47
Дана Борисова показала откровенные фото
21:29
Раскрыта причина странного вида Пугачевой на похоронах
21:22
Юная итальянка продает девственность за четыре миллиона долларов
21:08
Эксперт: Стрельба в парламенте ЦАР была "эмоциональной разрядкой"
21:07
Желчная Анита Цой показала свои изумруды
20:56
Подставившего Первый канал Малахова распекли за беспринципность
20:46
В Башкирии седовласый извращенец напугал школьницу
20:38
Пошедшего на убийство за 3,5 рубля мужчину поймали спустя 32 года
20:32
Стриженова поразила невероятно длинной шеей
20:17
На дороге в Удмуртии погиб пешеход
20:11
В Татарстане поймали выбросившую ребенка на помойку мать
19:52
Пропавшего на Урале подростка нашли мертвым в реке
19:45
Ани Лорак затравили за парик и голую грудь
19:36
74-летнюю жительницу Тюмени два месяца держат в СИЗО за угрозы следователю
19:23
Молодой водитель сбил пешеходов на обочине под Омском
19:17
Располневшая жена Диброва подогрела слухи о беременности
19:08
Найден принципиально новый метод лечения рака
18:55
Композитор Бородин погиб в ДТП
18:43
Две фуры устроили смертельную аварию под Нижним Новгородом
18:32
Яд или бомба: Максакова испугалась опасного подарка на сцене
18:25
В музее Ростова произошло задымление
18:16
Киев атаковал Донбасс боевым дроном
17:59
Меркель получила удар после неожиданного ухода
17:58
Наживающийся на разводе Петросян покидает Россию
17:54
Горан Брегович и свадебно-похоронный оркестр выступят в Доме музыки
17:47
Эмир Кустурица вновь приезжает в Москву
17:47
Караченцова похоронили рядом с Голуб
17:41
Квартет IL DIVO даст акустический концерт в Москве
17:23
Завравшуюся Мазур разоблачили на "Пусть говорят"
17:19
Как отметить День народного единства в Москве
17:14
Global Woman Forum пройдет в Москве
17:12
На Украине озвучили план возвращения Крыма
17:10
Звезду "Дома-2" экстренно госпитализировали
17:08
KIA объявляет комплектации и цены обновленного кроссовера Sportage
17:02
В Москве прошел лучший международный турнир года по бальным танцам
16:54
Кто поможет вкладчикам "Югры"
16:45
Малахов крупно подставил Первый канал и сбежал
16:28
Варнава напугала поклонников болезненной худобой
16:15
Ученые нашли лекарство от смертельной болезни
16:04
В Москве памятники покраснели из-за опасного недуга
16:03
Азиза с неутешительным диагнозом передвигается в инвалидной коляске
16:02
Заявившая об уходе Меркель спровоцировала панику
16:01
"Лишней земли нет": Хворостовского втянули в мерзкий скандал
15:48
Спасший мужчину с собачкой из ледяной воды герой попал на видео
15:40
Шикарная Захарова показала сногсшибательный подарок
15:37
Билан задумался о творчестве в туалете
15:27
Известная актриса умерла в Москве после тяжелой болезни
15:13
Цымбалюк-Романовская в свадебном платье показала короткие голые ноги
15:13
Бросившего детей Жукова избили в гостях у Шепелева
14:59
Полуголый футболист оконфузился во время прямого эфира
14:54
Объявлено о новом расколе "Уральских пельменей"
14:40
Караченцов перед смертью запретил Поргиной рыдать на похоронах
14:38
Под Москвой столкнулись автовоз и самосвал
14:26
"Кобзону привет!": украинцы испортили прощание с Караченцовым
14:10
Дочь Николаева обратилась к Королевой: С Архипом могу посидеть
14:03
В Башкирии в массовом ДТП пострадали 8 человек
13:45
Обожающая экстремальный секс Кошкина проболталась о связи с кассиром
13:36
Меркель объявила об уходе после скандала с Путиным
13:36
Бузова жестоко наказала навязчивого жениха
13:33
Петербуржец ограбил магазин косметики ради бигуди
13:17
"Шишка вылезла": появились подробности загадочной смерти известного певца
13:02
Певцов на похоронах заговорил о грехах Караченцова
12:59
В Кубани присяжная влюбилась в обвиняемого и угодила под суд
12:49
Гагарина резко сменила имидж и спела в метро (видео)
12:47
71-летняя Татьяна Васильева перестала есть и поставила на всем крест
12:45
Трамп ударил в грязь лицом при входе в самолет
12:36
Избитый десантником журналист НТВ покончил с собой
12:29
В Москве загорелось здание ЗИЛа
12:28
Как Москва развивает спортивную инфраструктуру
12:20
Кокетливая Пугачева произвела фурор у гроба Караченцова
12:13
"Специально выращивал": Максим Галкин показал большой живот
12:10
Жуткое нападение львицы на ребенка попало на видео
12:08
Микрокредиты будут выдавать под 365% годовых
11:56
Жена Кержакова сообщила печальные вести о сыне: Он почти не говорит
11:49
Инвесторы активно строят социальные объекты в Москве
11:43
Где обедать до конца октября
11:35
Заплаканные россияне проводили Караченцова в последний путь
11:33
"Пришлось признаться, что скотина": Рыбин и Сенчукова решились на аборт
11:25
Звезда телешоу "Дом-2" госпитализирована после зверского избиения
11:10
Вскрылись грязные подробности сделки с квартирой Максаковой
11:03
США направили авиацию к Крымскому мосту
10:52
Вениамин Голубицкий: Успешность девелопера зависит от работы с брендом
10:40
Маркл прижалась к полуголому лысому мужику на глазах у принца Гарри
10:36
Москвичей предупредили об опасности на дорогах
10:27
Стартует новый сезон сериала "Ольга"
10:20
В Кузбассе более 130 горняков эвакуировали из шахты
10:03
Российские продукты решили облучать радиацией
09:51
Улыбающаяся вдова сделала заявление у гроба Караченцова
09:43
Интимные фото и видео Мамаева с женой "слили" в Сеть
09:12
Трусы съехали: Волочкова сверкнула интимным местом
08:58
Медведева "озверела" из-за происков старого гея
08:53
Меркель крепко досталось за дружбу с Путиным
08:42
"Теперь урод": лицо звезды "Дома-2" перекосило после уколов
08:17
188 человек на борту: пассажирский Boeing рухнул после взлета
08:14
В Москве прощание с Караченцовым вызвало переполох
07:56
Queen Best Hits: единственный концерт в Москве
19:59
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 28 октября 2018 года
18:48
"Пропуск в ад": унижающему людей Первому каналу вынесли приговор
18:02
Затравленная после смерти Караченцова Поргина внезапно нашла спасение
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Затравленная после смерти Караченцова Поргина внезапно нашла спасение
Кокетливая Пугачева произвела фурор у гроба Караченцова
Цымбалюк-Романовская в свадебном платье показала короткие голые ноги
"Кобзону привет!": украинцы испортили прощание с Караченцовым
"Пропуск в ад": унижающему людей Первому каналу вынесли приговор
Cкандальные подробности завещания Николая Караченцова
Гороскоп

Любовный гороскоп на ноябрь 2018 года

Фото: Dni.Ru
Последний месяц осени подарит настоящую романтику некоторым представителям зодиакального круга. Прогноз для всех знаков составил астролог из Центра прогнозирования и психологии "АструС" Михаил Чистяков.
прочитано 683 раза

ОВЕН

Личная жизнь типичных Овнов не должна огорчить их в этом месяце большими проблемами. Период благоприятен для тех, кто хочет укрепить отношения или вернуть в них когда-то утерянную гармонию. Если вы хотите изменить статус этих отношений или, например, начать жить вместе со своим партнером, для этого хорошо подойдет вторая половина месяца. Если вы еще одиноки, но хотите найти спутника жизни, предпринимать какие-либо действия для этого следует во второй половине ноября.

ТЕЛЕЦ

Представителей вашего знака порадовать в этом месяце по вопросу личной жизни особо нечем. Каких-то ярких романов или неожиданных обновлений чувств не ожидается. Наоборот, в ноябре вы сможете прочувствовать на себе, что любовные отношения – это тяжелый труд, куда приходится вкладывать много сил и нервов. Если вы одиноки и хотите это исправить, сейчас для этого не самое подходящее время – дождитесь хотя бы второй половины ноября, а уж потом предпринимайте активные действия.

БЛИЗНЕЦЫ

Личная жизнь типичных Близнецов в последнем осеннем месяце обещает быть благоприятной. Если вы пока одиноки, но хотите найти постоянного партнера, то в этом месяце у вас есть все шансы это осуществить. Если вы уже состоите в романтических отношениях, сейчас есть возможность укрепить их и просто приятно провести время со своей второй половинкой. Можно устроить совместный семейный ужин или хотя бы сходить вместе погулять в парк. Именно эти приятные мелочи и создают гармонию.

РАК

У типичных представителей вашего знака наступает хороший период для улучшения погоды в доме. Это касается как самого жилища (например, можно сделать ремонт или хотя бы перестановку), так и ваших личных отношений с семьей. Ноябрь, особенно его вторая половина, благоприятно подходит для того, чтобы начать жить вместе со своим партнером. Если же вы пока не имеете постоянную пару, но хотите найти человека для романтических отношений, этот месяц вряд ли порадует вас результатами.

ЛЕВ

В первой половине ноября вам по-прежнему не стоит проявлять активность – позвольте вашему партнеру принимать необходимые решения для развития отношений. Возможно для вас это непросто, но все-таки это не повод для ссор и конфликтов – все можно решить мирным путем. Если вы свободны и только ищете человека для приятного времяпровождения, для этого следует использовать современные способы: сайты знакомств и специальные приложения.

ДЕВА

Типичные представители знака Дева сейчас особенно привлекательны для противоположного пола. Если вы хотите что-то поменять в своем внешнем виде, лучше делать это во второй половине ноября. В этот же период семейным Девам стоит предоставить партнеру больше свободы, чтобы не испортить отношения бессмысленными ссорами и дать ему возможность проявить инициативу – не стоит все решать в одиночку. Если вы еще одиноки, ноябрь не очень хорошо подходит для новых приятных знакомств.

ВЕСЫ

Весы и так считаются привлекательным знаком, но в этом месяце вы будете особенно хороши для противоположного пола, так что, если вы ищете человека для романтических отношений, сейчас у вас есть возможность с ним познакомиться. Новый роман будет бурным, со ссорами и примирениями, но уж скучно он точно не будет. Семейным представителям знака стоит быть терпимее к партнерам. Вы же знаете, что любое разногласие можно решить мирно, не доводя до острых конфликтов.

СКОРПИОН

Типичных Скорпионов обычно тянет на всё тайное и запретное, вот и в отношениях в ноябре может быть так же. Возможно, свой роман по какой-то причине вам придется от всех скрывать. Например, это могут быть отношения с коллегой, которые не одобрит начальство, или просто роман на стороне, который придется скрывать от супруга или супруги. Если же подобное вас не интересует, лучше избегать новых знакомств в этом месяце. 

СТРЕЛЕЦ

Если вы одиноки, но очень хотите найти в этом месяце свою вторую половину, приглядитесь к тем, кто всегда был рядом и поддерживал в трудную минуту – к своим друзьям. Часто бывает так, что дружеские чувства перерастают в нечто большее. Если у вас уже есть постоянный партнер, вам стоит больше с ним общаться. Просто говорить о каких-то бытовых мелочах, о своих мечтах, делиться своими мыслями. Главное, создать теплую атмосферу, какая бывает у пары лучших друзей.

КОЗЕРОГ

Типичных Козерогов в ноябре больше будет интересовать их работа и уровень доходов, нежели романтические отношения. Впрочем, вы сможете завести роман, но, скорее всего он возникнет именно на работе. Если вы человек семейный и вас не интересуют новые отношения на стороне, не задерживайтесь на корпоративах и после рабочего дня сразу возвращайтесь домой. Помните, что там вас всегда ждет любящий партнер.

ВОДОЛЕЙ

Не ждите решительных шагов от своих партнеров в этом месяце – сейчас лишь от вас зависит как дальше будут развиваться отношения. Не бойтесь проявлять инициативу. Если постоянная пара у вас уже есть, можно вместе отправиться в отпуск или, хотя бы, выбраться на экскурсию по городу или в парк. Если же хотите начать новые отношения, помните – встретить подходящего человека вы сможете вдали от дома. Для этого необязательно куда-то ехать, ведь сейчас знакомиться можно и через интернет.

РЫБЫ

В этом холодном осеннем месяце Рыбам может показаться, что их никто не любит. Не стоит раньше времени расстраиваться и подозревать своего партнера в измене. Попробуйте поговорить с ним и все мирно выяснить – может быть, ваши подозрения беспочвенны. Главное, не замыкаться в себе и сразу озвучивать любимому человеку свои мысли. Одиноких Рыб месяц вряд ли порадует бурным романом, но и противопоказаний на знакомства никаких нет.
29 октября 2018, 18:30

комментарии

Политика

Путин публично унизил напуганного Порошенко
Меркель получила удар после неожиданного ухода
На Украине озвучили план возвращения Крыма
Страшные тайны: кто хотел убить Анатолия Чубайса

Шоу-бизнес

Пригожин шокирован трагической гибелью автора хитов Орбакайте
Дана Борисова показала откровенные фото
Раскрыта причина странного вида Пугачевой на похоронах
Желчная Анита Цой показала свои изумруды

Проишествия

188 человек на борту: пассажирский Boeing рухнул после взлета
В доме Хиллари и Билла Клинтон обнаружена бомба
"Пьяницы прыгали": покалеченных в римском метро россиян сделали виноватыми
"Истекали кровью полчаса": в Риме наплевали на покалеченных в метро россиян

Lifestyle

Стартует новый сезон сериала "Ольга"
Петросян, поющий медведь и надувная утка: "Би-2" порвали "Олимпийский"
Отмучился: трагическая судьба Николая Караченцова
Знаменитый артист умер перед выступлением в Москве
Шоу-бизнес

В Москве прощание с Караченцовым вызвало переполох

Введены ограничения для автотранспорта
Шоу-бизнес

Раскрыта причина странного вида Пугачевой на похоронах

Одежда Примадонны вызвала жаркие споры
Шоу-бизнес

Певцов на похоронах заговорил о грехах Караченцова

Улыбке вдовы нашлось объяснение

Шоу-бизнес

Цымбалюк-Романовская в свадебном платье показала короткие голые ноги

Роскошная пианистка потрясла нарядом

Гороскоп

Пропавшая Лобода больше года сражалась со страшной болезнью
Любовный гороскоп на ноябрь 2018 года
Астрологический прогноз с 29 октября по 4 ноября
Совет на выходные

Фоторепортажи

Заплаканные россияне проводили Караченцова в последний путь
43-летняя модель с накачанными мышцами разделась и произвела фурор
Эротические фото изгнанной из "Дома-2" красотки
Каким запомнился Николай Караченцов

Спорт

Полуголый футболист оконфузился во время прямого эфира
Медведева "озверела" из-за происков старого гея
Туктамышева унизила надменную Медведеву
Поклонники пришли в восторг от толстой Погребняк

Регионы

Жуткое нападение львицы на ребенка попало на видео
Атака украинцев на Крымский мост провалилась
Сжег и закопал: рассекречен тайник керченского стрелка
Месть за травлю: над керченским стрелком жестоко издевались
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru