Любовный гороскоп на ноябрь 2018 года

ОВЕН

Личная жизнь типичных Овнов не должна огорчить их в этом месяце большими проблемами. Период благоприятен для тех, кто хочет укрепить отношения или вернуть в них когда-то утерянную гармонию. Если вы хотите изменить статус этих отношений или, например, начать жить вместе со своим партнером, для этого хорошо подойдет вторая половина месяца. Если вы еще одиноки, но хотите найти спутника жизни, предпринимать какие-либо действия для этого следует во второй половине ноября.

ТЕЛЕЦ

Представителей вашего знака порадовать в этом месяце по вопросу личной жизни особо нечем. Каких-то ярких романов или неожиданных обновлений чувств не ожидается. Наоборот, в ноябре вы сможете прочувствовать на себе, что любовные отношения – это тяжелый труд, куда приходится вкладывать много сил и нервов. Если вы одиноки и хотите это исправить, сейчас для этого не самое подходящее время – дождитесь хотя бы второй половины ноября, а уж потом предпринимайте активные действия.

БЛИЗНЕЦЫ

Личная жизнь типичных Близнецов в последнем осеннем месяце обещает быть благоприятной. Если вы пока одиноки, но хотите найти постоянного партнера, то в этом месяце у вас есть все шансы это осуществить. Если вы уже состоите в романтических отношениях, сейчас есть возможность укрепить их и просто приятно провести время со своей второй половинкой. Можно устроить совместный семейный ужин или хотя бы сходить вместе погулять в парк. Именно эти приятные мелочи и создают гармонию.

РАК

У типичных представителей вашего знака наступает хороший период для улучшения погоды в доме. Это касается как самого жилища (например, можно сделать ремонт или хотя бы перестановку), так и ваших личных отношений с семьей. Ноябрь, особенно его вторая половина, благоприятно подходит для того, чтобы начать жить вместе со своим партнером. Если же вы пока не имеете постоянную пару, но хотите найти человека для романтических отношений, этот месяц вряд ли порадует вас результатами.

ЛЕВ

В первой половине ноября вам по-прежнему не стоит проявлять активность – позвольте вашему партнеру принимать необходимые решения для развития отношений. Возможно для вас это непросто, но все-таки это не повод для ссор и конфликтов – все можно решить мирным путем. Если вы свободны и только ищете человека для приятного времяпровождения, для этого следует использовать современные способы: сайты знакомств и специальные приложения.

ДЕВА

Типичные представители знака Дева сейчас особенно привлекательны для противоположного пола. Если вы хотите что-то поменять в своем внешнем виде, лучше делать это во второй половине ноября. В этот же период семейным Девам стоит предоставить партнеру больше свободы, чтобы не испортить отношения бессмысленными ссорами и дать ему возможность проявить инициативу – не стоит все решать в одиночку. Если вы еще одиноки, ноябрь не очень хорошо подходит для новых приятных знакомств.

ВЕСЫ

Весы и так считаются привлекательным знаком, но в этом месяце вы будете особенно хороши для противоположного пола, так что, если вы ищете человека для романтических отношений, сейчас у вас есть возможность с ним познакомиться. Новый роман будет бурным, со ссорами и примирениями, но уж скучно он точно не будет. Семейным представителям знака стоит быть терпимее к партнерам. Вы же знаете, что любое разногласие можно решить мирно, не доводя до острых конфликтов.

СКОРПИОН

Типичных Скорпионов обычно тянет на всё тайное и запретное, вот и в отношениях в ноябре может быть так же. Возможно, свой роман по какой-то причине вам придется от всех скрывать. Например, это могут быть отношения с коллегой, которые не одобрит начальство, или просто роман на стороне, который придется скрывать от супруга или супруги. Если же подобное вас не интересует, лучше избегать новых знакомств в этом месяце.

СТРЕЛЕЦ

Если вы одиноки, но очень хотите найти в этом месяце свою вторую половину, приглядитесь к тем, кто всегда был рядом и поддерживал в трудную минуту – к своим друзьям. Часто бывает так, что дружеские чувства перерастают в нечто большее. Если у вас уже есть постоянный партнер, вам стоит больше с ним общаться. Просто говорить о каких-то бытовых мелочах, о своих мечтах, делиться своими мыслями. Главное, создать теплую атмосферу, какая бывает у пары лучших друзей.

КОЗЕРОГ

Типичных Козерогов в ноябре больше будет интересовать их работа и уровень доходов, нежели романтические отношения. Впрочем, вы сможете завести роман, но, скорее всего он возникнет именно на работе. Если вы человек семейный и вас не интересуют новые отношения на стороне, не задерживайтесь на корпоративах и после рабочего дня сразу возвращайтесь домой. Помните, что там вас всегда ждет любящий партнер.

ВОДОЛЕЙ

Не ждите решительных шагов от своих партнеров в этом месяце – сейчас лишь от вас зависит как дальше будут развиваться отношения. Не бойтесь проявлять инициативу. Если постоянная пара у вас уже есть, можно вместе отправиться в отпуск или, хотя бы, выбраться на экскурсию по городу или в парк. Если же хотите начать новые отношения, помните – встретить подходящего человека вы сможете вдали от дома. Для этого необязательно куда-то ехать, ведь сейчас знакомиться можно и через интернет.

РЫБЫ

В этом холодном осеннем месяце Рыбам может показаться, что их никто не любит. Не стоит раньше времени расстраиваться и подозревать своего партнера в измене. Попробуйте поговорить с ним и все мирно выяснить – может быть, ваши подозрения беспочвенны. Главное, не замыкаться в себе и сразу озвучивать любимому человеку свои мысли. Одиноких Рыб месяц вряд ли порадует бурным романом, но и противопоказаний на знакомства никаких нет.