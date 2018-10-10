Появились данные о разрыве дочери Хакамады с женихом

Влад Ситдиков и дочь Ирины Хакамады Маша встречаются уже несколько лет. Молодые люди поговаривают о свадьбе, но в то же время в Сети появляются тревожные слухи об их расставании. Таролог Марианна Абравитова рассказала, что же происходит между влюбленными.



"Все едкие комментарии, что в паре все не спокойно, полнейшая глупость. Я не вижу в паре никаких измен", – заявила Dni.Ru таролог, ясновидящая Марианна Абравитова.

"Я вижу их как пару, верную друг другу. Они и дальше пойдут по жизни вместе и ничего им не помешает быть счастливыми. Чуть позже мы еще будем наблюдать некую провокацию в их сторону. Но все эти козни разлетятся. Они как две половинки единого целого", – отметила ясновидящая.

Разные интересы и общие дела только укрепляют союз. "Это отлично, что есть реализация на театральных подмостках. Жизнь их достаточно насыщенная. Люди с таким диагнозом и в нашей, и во многих других странах остаются практически не реализованными. Ну тут все с точностью наоборот. У них все в паре сложилось удачно. Они могут и таланты проявить, и быть востребованы, и жить спокойно в социуме. И внутри самой пары совершенно нет разногласий. Им никогда не будет грозить развал пары. Этот союз до конца их дней", – резюмировала Абравитова.