Малахов оставил Борисова без любви Неверные знаки зодиака Влияние даты рождения на судьбу Сонник

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Гороскоп

Любовный гороскоп на февраль

Фото: GLOBAL LOOK press/Andrea Matone
Февраль обещает стать удачным месяцем для любовных приключений. Гороскоп на месяц для всех знаков зодиака составил астролог из Центра прогнозирования и психологии "АструС" Михаил Чистяков. 
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ОВЕН

Одинокие Овны в этом месяце смогут завести новые интересные знакомства с неординарными людьми, с необычной внешностью либо интересами. Если у вас есть друзья противоположного пола, присмотритесь к ним – может быть ваша дружба уже переросла в нечто большее? Тех Овнов, которые уже состоят в паре, партнеры в этом месяце смогут удивить в первой декаде месяца. Вообще февраль пройдет благоприятно для отношений, особенно если вы не выставляете их напоказ – счастье, как известно, любит тишину.

ТЕЛЕЦ

Если вы одиноки, в первой декаде месяца есть возможность завести неожиданный интересный роман, который увлечет вас своей непредсказуемостью и оригинальностью. Если вы замужем (либо женаты) или просто имеете постоянного партнера, февраль обещает быть благоприятным, особенно его вторая половина. Однако менять что-то в отношениях, предпринимать решительные шаги, играть свадьбу или расставаться в феврале не стоит, особенно вблизи 15 числа.

БЛИЗНЕЦЫ

Позвольте своим партнерам в этом месяце принимать важные решения – хватит тянуть все на себе. Именно от них зависит, что будет происходить дальше с вашими отношениями. Если вы еще одиноки, в первой декаде месяца вы сможете познакомиться с образованным человеком, с которым вам будет приятно проводить время. Во второй половине месяца есть вероятность романа на рабочем месте, так что не засиживайтесь там допоздна, если вам это неинтересно.

РАК

Тем представителям знака Рак, у которых уже есть постоянный партнер, следует сейчас терпимее относиться к своей второй половине. Не спешите раздувать скандалы из-за пустяков или закатывать истерики, попробуйте сесть и обсудить все спокойно – возможно, вы просто что-то не так поняли, а на самом деле нет повода для ссор. Одинокие Раки смогут завести бурный роман на отдыхе, так что хорошо, если у вас во второй половине февраля будет отпуск.

ЛЕВ

Если в последнее время отношения с любимым человеком были как-то испорчены, в первой половине февраля у вас есть шанс исправить ситуацию и вновь вернуть гармонию в ваш союз. Если вы одиноки, постарайтесь быть скромнее, не ведитесь на дорогие подарки – эти отношения вряд ли вас долго будут радовать. Из вашего окружения присмотреться стоит, как ни странно, к тем, кто к вам проявляет равнодушие или даже ненависть – некоторые люди таким способом пытаются скрыть свои истинные чувства.

ДЕВА

Типичных Дев, которые уже состоят в браке, ждет благоприятный период, особенно после первой декады февраля. Если в отношениях были разногласия, сейчас можно все мирно решить и восстановить доверие. Если вы одиноки и хотите познакомиться с интересным человеком для нового перспективного союза, лучше делать это во второй половине месяца. Если же вы ищете, с кем можно просто приятно провести время, вряд ли февраль порадует вас успешным результатом.

ВЕСЫ

Хороший период в романтическом плане ждет в феврале, а, вернее, в его первой декаде, представителей вашего знака. А вот время после этого вряд ли порадует вас яркими эмоциями или вспышками чувств. Поэтому, если вы хотите завести новые интересные отношения, сделать это лучше в самом начале месяца. Любовь в устоявшихся парах не исчезнет, но и ее пылкого проявления сейчас ждать не приходится, по крайней мере, от вас самих.

СКОРПИОН

В этом месяце, особенно после 11 числа, оторваться на полную катушку в любовных отношениях смогут типичные Скорпионы. Если вы еще не имеете постоянного партнера, именно в феврале может возникнуть бурный роман. Если же вы уже нашли свое счастье, период тоже будет благоприятный. Проводите больше времени вместе. Причем, не обязательно идти в ресторан на романтический ужин – и совместный просмотр фильма дома напомнит о теплых чувствах друг к другу.

СТРЕЛЕЦ

В феврале, особенно в первой половине, типичные Стрельцы смогут завести много новых интересных знакомств, но вряд ли они сейчас перерастут в нечто большее, чем просто теплые дружеские отношения. Семейные Стрельцы смогут улучшить погоду в доме, наладить отношения с родней, если они были испорчены. Главное, не бойтесь сделать первый шаг к примирению, даже если вы знаете, что правы были вы. Кстати, делать шаги не только к примирению, но вообще к каким-то изменениям, придется в феврале именно вам.

КОЗЕРОГ

Если вы хотите найти себе пару в феврале, воспользуйтесь современными способами – например, зарегистрируйтесь на сайте знакомств или познакомитесь с кем-то через социальные сети. Если романа сейчас и не возникнет, то найти приятного собеседника вы точно сможете – кто знает, во что это перерастет в будущем. Тем Козерогам, которые уже нашли вторую половинку, нужно больше внимания уделять своему партнеру. Он любит и старается ради вас – покажите, как вы его цените.

ВОДОЛЕЙ

Одинокие представители знака Водолей смогут найти интересного человека для дальнейших отношений в местах, связанных с изменением внешности, например, в спортивном зале, парикмахерской, салоне красоты и тому подобное. Так у вас есть шанс и себя привести в порядок, и найти вторую половину. Для Водолеев, которые уже состоят в паре, этот месяц будет благоприятным, хотя и сильных изменений ожидать не приходится.

РЫБЫ

Февраль – удачный месяц для любовных приключений у Рыб. Сейчас у вас повышается личное обаяние и привлекательность, что, конечно, поможет при знакомстве с противоположным полом. Именно в этом месяце, особенно в его второй половине, вы сможете воплотить свои романтические фантазии в жизнь – главное, не сидите без дела: без ваших усилий, то есть как-то само собой, ничего не произойдет. Месяц гармоничный и для тех, кто только ищет вторую половину, и для тех, кто уже ее нашел.
31 января 2018, 13:07

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