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Гороскоп

Бизнес-гороскоп на январь 2018 года

Фото: Dni.Ru
Кому первый месяц года принесет удачу, а кому не стоит рассчитывать на большое вознаграждение, Dni.Ru рассказал астролог Центра прогнозирования и психологии "АструС" Михаил Чистяков.
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ОВЕН 

Несмотря на то, что чаще всего январь – провальный месяц в плане карьеры и доходов, у вас есть возможность продуктивно потрудиться и получить за это заслуженное вознаграждение уже во второй половине месяца. Главное сейчас, поставить себе четкую цель и стремиться к ней, не отвлекаясь ни на что. Из-за большой нагрузки может возникнуть желание все бросить и вообще сменить место работы – делать это настоятельно не рекомендуется. Вообще этот январь, особенно самый конец месяца, не подходит для кардинальных изменений в трудовой деятельности. 

ТЕЛЕЦ 

Первая половина января станет достаточно успешным временем для тех представителей знака Телец, чей бизнес связан с иностранцами, другими странами и культурами, а также религией и различными путешествиями. Даже если ваша работа напрямую с этим не связана, но у вас есть иностранные инвесторы, благодаря им вы сможете увеличить свой доход. Если вам необходимо повысить квалификацию, получить какое-то дополнительное образование, приступайте в январе. Во второй половине месяца наступает период, который будет успешен для всех Тельцов – главное, не отлынивать от работы и искать нестандартные решения, и вам не будет равных. 

БЛИЗНЕЦЫ 

Как ни странно, в январе доход Близнецов будет полностью зависеть от дохода партнеров, причем, как по бизнесу, так и по браку (если таковые есть). Поэтому, если им понадобится ваша помощь или поддержка, обязательно окажите ее. Первая половина месяца будет успешна для тех, кто работает с финансами, то есть для банкиров, страховых агентов, бухгалтеров и тому подобное. Главное, соблюдайте внимательность при работе и перепроверяйте данные, чтобы не допустить недоразумений. А вот вторая половина принесет удачу тем, кто трудится в туристическом бизнесе. Остальным Близнецам можно в это время заняться самообразованием. 

РАК 

Нельзя сказать, что типичным Ракам январь запомнится какими-то существенными достижениями в карьере, однако и плохим этот период не будет. В первой декаде месяца могут быть очень полезные знакомства, которым вы сможете найти неожиданное применение в бизнесе – обратите на них внимание. Если вам понадобятся дополнительные средства, постарайтесь не брать займы в банке в первой половине месяца – лучше обратиться за помощью к партнерам либо второй половине. Кредит можно будет взять во второй половине января, после 18 числа. 

ЛЕВ 

Этот зимний месяц сложится на удивление удачно у представителей знака Лев в плане карьеры. В первой половине января это особенно касается тех, чья работа как-то связана с медициной, обслуживанием, наукой или инженерным делом. Вторая же половина месяца принесет прибыль тем Львам, карьера которых связана с юриспруденцией и дипломатией. В целом месяц благоприятный, только работа будет не слишком радостной – обычная рутина. Принимая важные решения, хорошо взвешивайте их. В последних числах января лучше не принимать их вовсе – они будут носить фатальный характер, то есть изменить что-либо потом будет уже трудно.

ДЕВА 

Январь станет успешным месяцем для представителей знака Дева, которые имеют творческую профессию или чья работа связана с развлечениями либо праздниками. Если вы хотели начать писать книгу, сейчас подходящее время. Вдохновение и радостное ощущение праздничной атмосферы пройдет уже во второй половине месяца, когда вас захватит скучная монотонная работа – ну ничего, кто, как не Дева, привык к рутинной работе? Трудитесь на совесть, и награда не заставит себя ждать. 

ВЕСЫ 

В этом месяце ваш доход зависит исключительно от вас самих – проявите личную активность, не пытайтесь отсидеться на скамейке запасных, и результат не заставит себя ждать. Помните, под лежачий камень вода не течет. Более удачным январь будет для тех представителей знака Весы, чья трудовая деятельность связана с недвижимостью. Если вам необходимо найти новое помещение для работы, купить его или взять в аренду, январь хорошо подходит для этого. Только не подписывайте важные документы в середине месяца или, по крайней мере, внимательно читайте весь мелкий шрифт.

СКОРПИОН 

Большое значение для карьеры Скорпионов в январе будут иметь связи и контакты – новые знакомства еще пригодятся вам в будущем. Хорошее время для аналитического сбора необходимой для работы информации, маркетинговых исследований. Если вам предложат отправиться в командировку в январе, не отказывайтесь – за это вы получите заслуженное вознаграждение. Вообще Скорпионы сейчас, как никогда, полны сил и энергии, поэтому все задуманное должно у вас получаться. Главное, не сидите без дела.

СТРЕЛЕЦ 

Несмотря на новогодние праздники, первая декада января ожидается активной. Естественно, общительные и любознательные Стрельцы не упустят возможности завести много новых интересных знакомств. Именно они смогут в будущем повлиять на ваши доходы, так что присмотритесь к окружающим. В принципе, представителям этого знака больших изменений по части работы в этом месяце ожидать не стоит. Каких-то карьерных взлетов не предвидится, но и проблем быть не должно. Доход ожидается ровный и стабильный, но воздержитесь от крупных покупок в первой половине января – сейчас лучше копить, а не тратить.

КОЗЕРОГ 

Для типичных Козерогов наступает хорошее время в финансовом плане. Если у вас есть собственный бизнес, доходы от него будут радовать вас в этом месяце. Но их рост напрямую зависит от вашей личной активности – не бойтесь проявлять инициативу. Если же вы работаете по найму, ваше финансовое состояние стабилизируется во второй половине января. Главная рекомендация для всех Козерогов: не принимайте поспешных решений, все взвешивайте по несколько раз, а еще лучше обсудите свою мысль с близким человеком, которому вы доверяете.

ВОДОЛЕЙ 

Кто сможет на славу потрудиться в первом месяце 2018 года, так это Водолеи. И хотя вам свойственны неожиданные нестандартные решения, сейчас лучше придерживаться правила "семь раз отмерь – один отрежь", чтобы не наломать дров в импульсивном порыве. При этом сидеть в стороне тоже не рекомендуется, в январе вы можете успешно потрудиться, заняв лидирующие позиции на производстве, и получить за это неплохую плату. Удачен месяц будет для тех, чья работа скрыта от посторонних глаз, кто трудится не напоказ, в уединении.

РЫБЫ 

Для развития бизнеса Рыбам необходимо в первой декаде месяца обзавестись новыми полезными знакомствами, заняться поиском нужной информации, провести исследования. Возможно, ради этого придется поездить по городу, но результат того стоит. Если возникнут трудности в работе или финансах, обратитесь к друзьям – они обязательно помогут. В первой половине января постарайтесь не идти проторенными путями, а искать новые идеи и оригинальные решения – именно это поможет увеличить ваш доход.

3 января 2018, 17:55

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