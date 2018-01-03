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Гороскоп

Астрологический прогноз на 2018 год

Фото: pixabay.com
Какие перемены ждут представителей зодиакального круга в новом, 2018 году?  Прогноз для всех знаков составила известный европейский астролог и астропсихолог Ольга Аристова. 
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Представителям знака Овен 2018 год принесет немало сюрпризов: жизнь будет бить ключом. По голове. И настолько сильно, что Овнам придется пересмотреть свою позицию почти по любому вопросу. Но, тем не менее, внезапная переоценка ценностей пойдет на пользу и они смогут извлечь максимальную выгоду для себя из любой ситуации. Еще одна хорошая новость заключается в том, что одинокие Овны, наконец, обретут свою вторую половинку и будут очень счастливы.

Для Тельцов 2018 год станет удачным – они завершат все старые проекты и смогут полноценно отдохнуть. Чтобы не ошалеть от внезапной свободы и безумного количества свободного времени, представители данного знака будут старательно придумывать себе занятия по дому. Могут даже затеять глобальный ремонт или переезд. Родственникам и друзьям придется проявить бдительность и активно мешать бурной деятельности Тельцов – до ума довести они свою задумку не смогут, а проблемы создадут нешуточные.

Близнецы в 2018 году получат от Вселенной бонус в виде закона бумеранга: все добрые дела, совершенные представителями этого знака, вернутся к ним сторицей. Тех же, кто вел себя плохо, также ожидает воздаяние. Поэтому лучше встречать наступающий год с чистой кредитной историей, хорошей кармой и погашенными конфликтами. Если вы Близнец и понимаете, что не успеваете что-то сделать правильно, просто разделите обязанности с близким другом – и вам легче, и дела будут сделаны на совесть.

Семейных Раков в следующем году ждет долгожданное прибавление в семействе. Если по какой-то причине очень хотелось иметь ребенка, но не получалось, не отчаивайтесь – в 2018 году все сложится. Одиноким представителям данного знака звезды сулят не меньшую радость, ведь их ждет повышение на работе и существенная прибавка к жалованию. Главное – не ругать начальство на новогоднем корпоративе, много не пить и предохраняться.

Львы, оставшиеся не у дел в уходящем году, в следующем 2018-м вознесутся на вершину. Безработные обретут проект своей мечты, одинокие – встретят любовь, а жаждущие впечатлений могут выиграть тур в экзотическую страну. Львы не боятся рисковать и верят в себя, но дела будут идти так подозрительно хорошо, что они могут засомневаться, с чего это вдруг такое счастье свалилось на их умные головы. Вселенная мудра, и если представители данного знака проявят благодарность, она будет щедро осыпать их своими дарами.

Практичным Девам звезды тоже обещают счастье: бесконечное стремление к самосовершенствованию будет, наконец, отмечено начальством, которое отправит представителей данного знака на крутую зарубежную практику. Девы – знак, который больше всего на свете любит учиться и это станет для них настоящим подарком небес. В будущих поездках также может перемениться и их личная жизнь – велика вероятность легкого и необременительного курортного романа, хоть это и не свойственно представителям данного знака.

Весы с самого начала года смогут себя побаловать. В первом полугодии 2018 года звезды обещают представителям данного знака легкие необременительные проекты, по завершении которых Весы смогут позволить себе хороший отпуск – небольшое путешествие по зимней Европе или пассивный отдых на островах. Ближе к весне Весы могут встретить интересного человека и закрутить с ним страстный роман. Вспыхнувшие чувства окажутся настолько сильными, что весьма вероятен переход на более серьезный уровень и даже вступление в брак. Если Весы проявят благоразумие и не станут торопить события, то все в их жизни будет просто замечательно.

Скорпионам в 2018 году придется очень много и тяжело трудиться. Работун нападет на представителей данного знака уже в середине января, а отпустит только в конце апреля – аккурат перед майскими праздниками. Это сильно упрочнит их финансовое положение и принесет хороший доход. Очнувшись от бесконечной работы, Скорпионы бросятся восполнять все упущенное за зиму и весну – станут активно встречаться с друзьями и ходить на светские мероприятия. Также они будут нередкими гостями на важных семейных торжествах и праздниках.

Стрельцы 2018 году будут пребывать в любви и счастье: в основном вся деятельность представителей данного знака будет направлена на укрепление взаимоотношений с любимым человеком и членами семьи. Стрельцы – активный и деятельный знак, а значит и мероприятия, которые они станут организовывать, будут глобальными и очень интересными. Если соблюдать во всем баланс и умеренность, представители данного знака будут очень счастливы и успешны, а все их труды увенчаются успехом.

Козероги в 2018 году, наконец, обретут долгожданное умиротворение и гармонию. Всех, кто занимается бизнесом, ждет существенный финансовый успех, а представителей творческих профессий – заслуженное признание. Поддержка и любовь близких поможет им не зазнаться, а наоборот, насладиться успехом. И уделить должное внимание по отношению к тем, людям, которые помогали представителям данного знака на пути к покорению заветных вершин. Именно благодарность принесет Козерогам в 2018 большое счастье

Водолеям в 2018 году придется немало потрудиться, чтобы благополучно разрешить все накопившиеся проблемы – они так долго их откладывали, что все запуталось окончательно и тянуть дальше уже некуда. Многие люди будут требовать их внимания и представителям данного знака придется грамотно расставлять приоритеты, чтобы везде успеть и со всеми пообщаться. Также некоторым Водолеям придется отказаться от привычного окружения и пожертвовать комфортом, чтобы добиться новых поставленных целей в наступающем году.

Романтичным и ранимым Рыбам звезды подарят удивительные знакомства и новых друзей. Чтобы все получилось на высшем уровне, представителям данного знака придется не стесняться и проявить инициативу – немного храбрости и уверенности в себе подарят Рыбам незабываемые впечатления и очень интересный опыт. И вообще девизом года для данного знака станет фраза: "Зачем нервничать и переживать, когда можно не нервничать и не переживать". Впечатлительным Рыбам это однозначно пойдет на пользу.

3 января 2018, 10:00

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