Цымбалюк-Романовская погубила подругу

Скажи мне, кто твой друг, и я скажу тебе, кто ты. Эта поговорка вспоминается каждый раз, когда две “заклятые подруги” Элина Мазур и Виталина Цымбалюк-Романовская начинают полоскать грязное белье на публике. Особенно в последнее время разошлась Мазур, которая охотно делится подробностями личной жизни молодой экс-супруги Армена Джигарханяна.

Кто же такая - эта Элина Мазур, и какие цели она преследует, Dni.Ru спросили у таролога, ясновидящей Марианны Абравитовой. Гадалка считает, что до такой степени двуличного человека надо еще поискать.

“Она человек-перевертыш. Спокойно говорит о каких-то ужасных вещах, которые затеяла в сотрудничестве с подругой Виталиной, и выворачивает это таким образом, будто все было искренним и невинным. А экс-супруга Джигарханяна на ее фоне выглядит настоящей змеей”, – рассказала медиум.

Но на самом деле Абравитова уверена, что обе женщины сделаны из одного теста. “Они все замышляли вместе, разрабатывали план. Поэтому очень смешно слышать от Элины, что она прозрела и все поняла слишком поздно. Сейчас Мазур явно прорвало: она выворачивается как может, потому что запахло жареным. Женщина поняла, что ей угрожает уголовная ответственность и сейчас либо пошла на сделку со следствием, сдавая Виталину со всеми потрохами, либо просто включила механизмы самозащиты”, - прокомментировала поведение подруги Виталины таролог.

“Положение Мазур очень зыбкое, а раскаяние мнимое. Сейчас она просто пытается вылезти из болота, чтобы не завязнуть в этом жутком скандале вместе со своей подругой. Одно могу сказать точно: карьеру Мазур нигде больше не сделает. На ней теперь клеймо на всю жизнь", – добавила она.