Почему Цымбалюк-Романовская внезапно передумала разводиться

Все никак не улягутся страсти между Виталиной Цымбалюк-Романовской и Арменом Джигарханяном. Женщина опять передумала разводиться.

39-летняя пианистка решила, что перед окончательным прощанием ей надо увидеть знаменитого артиста еще раз. Адвокат Виталины Лариса Широкина заявляет, что окружение Армена Борисовича бдительно охраняет его от контактов с пианисткой, поэтому единственный способ поговорить с Джигарханяном для Виталины – воспользоваться правом на примирение, которое было проигнорировано при решении суда.

"Законом предусмотрен срок – 2-3 месяца – для примирения супругов. Об этом Виталине было неизвестно. Элина Мазур, ее представитель на тот момент, не юрист и могла этих тонкостей не знать. Во всяком случае, разъяснений она не дала, поэтому о законной возможности встретиться с Джигарханяном Виталина не знала. В суд она не ходила. Теперь ей разъяснили, что такое право у нее есть. И она решила им воспользоваться. Это единственный шанс увидеться с Джигарханяном, прояснить многие вопросы", – рассказала Лариса Широкина корреспонденту газеты "Московский комсомолец".

На основании того, что Виталине было отказано в праве на примирение адвокат решила, что Цымбалюк-Романовская и Джигарханян до сих пор находятся в браке. "В любом случае он должен ответить: какие квартиры, она у него украла? Пускай расскажет об обстоятельствах этой "кражи". Есть свидетели, которых он привлекал для сопровождения этих сделок. Есть люди, которым он предлагал свою долю в спорной квартире в Староконюшенном переулке. Готов был продать свою долю за копейки, лишь бы не быть связанным с Татьяной Власовой. Теперь вдруг поменял мнение", – удивляется Широкина.

Напомним, ранее Dni.Ru писали, что адвокат Армена Борисовича Евгений Парфенов также признал, что юридически его подопечный все еще женат на Виталине. Оказывается, их развод признан недействительным. у адвоката есть мнение, зачем молодая украинская пианистка тянет резину.

"Все делается для того, чтобы затянуть время, – считает Евгений Парфенов. – Иллюзия полагать, что Армен Борисович вдруг проснется и захочет помириться. Мотивы другой стороны могут быть разные, но явно не гуманные. Например, все мы смертны… Или это делается для участия Виталины в телепередачах. Там заключаются контракты, ей выплачиваются огромные гонорары. Это пиар и бизнес. Я вижу, что противоположная сторона продолжает разжигать информационную войну".