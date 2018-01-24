Цымбалюк-Романовская натравила на Джигарханяна мошенников

Все никак не утихнет скандал вокруг развода Армена Джигарханяна и Виталины Цымбалюк-Романовской. Артисту снова приходится таскаться по судам.

Знаменитый актер пытается взыскать у компании "Сфера" деньги, причитающиеся ему за продажу своей квартиры в центре Москвы. Предприятие, которое теперь владеет долей Армена Борисовича в апартаментах в Староконюшенном переулке, отказывается выплачивать артисту деньги. Как удалось знать журналистам газеты "Московский комсомолец", фирма не внушает доверия.

ООО "Сфера" зарегистрирована на набережной Тараса Шевченко. По бумагам компания занимается строительными изысканиями, ремонтом и бизнес-консультациями. Источники журналистов в налоговой инспекции рассказали, что адрес регистрации конторы вызывает у знающих людей опасения. Это излюбленное место "прописки" мошенников и фирм-однодневок.

По информации газеты, и в этом случае не обошлось без бывшей жены Армена Борисовича Цымбалюк-Романовской. Якобы, именно она нашла для своего тогда еще мужа покупателей, согласных приобрести долю в квартире. Кроме того, когда "Сфера" перевела на счет Виталины, занимавшейся сделкой, половину необходимой суммы, платежи растворились. И даже те деньги, которые компания уже заплатила, куда-то бесследно исчезли.

Заседание по делу назначено на 12 февраля. Как отметил источник, в ближайшее время также будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по факту махинации с квартирой и деньгами.

Таким образом, Виталина Цымбалюк-Романовская может стать фигуранткой еще одного уголовного дела. Напомним, недавно Dni.Ru публиковали отрывки из интервью сына Джигарханяна Степана. Мужчина считал, что бывшая супруга отчима заранее спланировала всю операцию с браком с артистом.

"Она на отца очень сильно давила, причем главным ее аргументом – вы не поверите! – было то, что, мол, приближается 80-летие Джигарханяна, это будет большой праздник, банкет с освещением во всех СМИ. "Разумеется, я буду на этом празднике рядом с ним, а кто я по статусу? Я должна быть женой!" – это было главное. Какая там любовь, о чем речь вообще! Человек целенаправленно шел, ломая все на своем пути. Перла как танкетка", – рассказывал Степан.