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Гороскоп

Гороскоп здоровья на октябрь 2017 года

Фото: dni.ru
Октябрь – пора сезонных простуд и обострения хронических заболеваний. Кому стоит следить за своим самочувствием, рассказала астролог Центра прогнозирования и психологии "АструС" Юлия Самоделова.
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ОВЕН

В первые три недели месяца повышается риск травматизма. А в последнюю неделю нужно контролировать состояние своего здоровья тем, у кого есть проблемы с сердечно-сосудистой системой.

ТЕЛЕЦ

У представителей знака Телец возможны проблемы в работе пищеварительного тракта. Прежде всего, это касается тонкого и толстого кишечника.


БЛИЗНЕЦЫ

Во второй половине месяца Близнецам нужно соблюдать диету. Не обязательно строгую, но ограничьте употребление жирного, жареного, копченого и будьте осторожны с алкоголем.

РАК

. Будьте очень внимательны на мокрых тротуарах и лестницах, внимательно переходите дорогу. А уж если вы за рулем, то тише едешь, дальше будешь. Есть опасность травм и переломов.

ЛЕВ

Здоровье большинства представителей знака Лев, несмотря на середину осени, будет в норме. Банальную трехдневную простуду мы не считаем.


ДЕВА

Здоровью Дев ничего плохого не угрожает. Но те, у кого есть какое-либо хроническое заболевание, должны контролировать свое состояние, вовремя принимая необходимые препараты.

ВЕСЫ

Плохое самочувствие еще совсем не означает заболевания. Возможно, вы просто устали. Постарайтесь высыпаться и не выполнять работ, которые приводят к сильному физическому утомлению.

СКОРПИОН

Вы сейчас чувствуете фантастическую работоспособность, но все-таки не стоит пренебрегать соблюдением режима дня со своевременным и достаточно продолжительным сном и здоровым питанием.

СТРЕЛЕЦ

Обратите внимание на состояние вен на ногах.  Если у вас есть склонность к варикозу, сейчас самое время начать принимать соответствующие препараты.

КОЗЕРОГ

Даже если вы себя сейчас хорошо чувствуете, было бы не лишним пройти диспансеризацию. К сожалению, в этот период у вас могут быть заболевания, протекающие без очевидных симптомов.

ВОДОЛЕЙ

В этом месяце Водолеев может беспокоить желудок, боли в пояснице и ногах. Чтоб помочь желудку, не переживайте по любому поводу. Поясница болит, скорее всего, из-за защемления нерва. Ну а ноги – это вены.

РЫБЫ

Сейчас то самое время, когда вам нужно позаботиться о своем здоровье самим. Если вы проигнорируете симптомы, просто приняв обезболивающее, вы рискуете, что заболевание перейдет в хроническую форму.

30 сентября 2017, 18:01

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