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Раскрыт секрет счастливого брака Гуськова и Вележевой

Алексей Гуськов, Лидия Вележева. Фото: GLOBAL LOOK press/Ekaterina Tsvetkova
Известная звездная пара Алексея Гуськова с Лидией Вележевой является редким исключением из правил во взаимоотношениях двух популярных и востребованных артистов в плане продолжительности союза творческого и семейного. Они счастливы вместе уже на протяжении четверти века, у них растут два замечательных сына и взаимный интерес друг к другу не ослабевает.
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Несмотря на огромную популярность Алексея, этот мужчина не был замечен в порочащих его похождениях на стороне. За маской негодяя, бандита и прочих отрицательных героев, которых он довольно часто играет в кино, скрывается примерный семьянин, мягкий, душевный, интеллигентный человек, замечательный отец троих детей и верный муж.

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Что скажут звезды об этой паре? В чем секрет этих взаимоотношений? Об этом Dni.Ru рассказал астролог Алексей Фандеев

Алексей родился в третьи лунные сутки – 20 мая 1958 года в семье военного летчика. День луны отражает внутренний мир человека. Эти сутки связаны с воинскими искусствами, человеку рожденному в этот день, в жизни приходится быть воином. Отражение этого мы можем найти практически во всех ролях Гуськова.

Алексей Гуськов. Фото: GLOBAL LOOK press/Ekaterina Tsvetkova

Этот артист прочно укоренился в бандитском амплуа, сыграв несколько знаменательных ролей настоящих негодяев в кино.  При первом взгляде на его карту кажется, что это совершенно не семейный тип человека. Напряжение между социальными планетами настолько велико, что реализация в обществе является самой важной задачей Алексея. Уже в семилетнем возрасте он остался без отца, который погиб при исполнении служебного долга. Артист вспоминает, что в то время его маме пришлось все тяготы взвалить на себя, чтобы ребенок ни в чем не нуждался. Сложное детство быстро заставило его повзрослеть и расставить правильные приоритеты в жизни.

Планета Уран у Алексея, которая отвечает за свободу и творчество, находится в соединении с Юпитером Лидии – планетой социальной реализации. Это как раз говорит о том, что с супругой необходимо иметь общие интересы в реализации и находиться  в одной сфере деятельности (Уран обозначает все что связанно с телевидением, кино), то есть необходимость иметь партнера, увлеченного моими интересами, иначе это все будет моей несвободой.

Первая  семья Алексея существовала недолго, так как между супругами было мало общего. Первая жена Алексея Гуськова была не из актерской среды. В карте актера видно, что ему очень важно иметь супругу, смотрящую с ним в одном направлении. И тогда напряжение социальных планет не будет действовать разрушающе на брак.

Лидия Вележева родилась 2 октября 1966 года в 18-е лунные сутки, когда рождаются люди с талантом актера. Практически сразу после появления будущей звезды экрана ее родители развелись. Все детство она провела в интернате.

Уже  в  возрасте 13 лет Лидия самостоятельно явилась на Киностудию имени Александра Довженко в Киеве и принесла свою фотографию для картотеки детей-актеров. Планета Сатурн в соединении с черной Луной в гороскопе Лидии указывает не только на тяжелое детство, но и на нехватку отцовской фигуры, авторитета. В карте совместимости Марс Алексея соединяется с Сатурном Лидии, это значит, что на подсознательном уровне Алексей смог заменить ей отца и стать авторитетом как мужчина и защитник, которого не хватало ей с детства.

Лидия Вележева. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomohov

И, конечно, козырь пары – это соединение светил Солнца Алексея и Луны Лидии. Солнце – это выражение личности Алексея, его мира, его реализация, а Луна отражает Солнечный свет и усиливает его. Это как сознание и подсознание, зачатие и рождение. Это потребность в глубоком взаимодействии, откровенности, действует всегда  на уровне эмпатии и любви. Это самое сильное указание на счастливый брак и успех в партнерстве.

Дети у такой пары – настоящий подарок небес. Насколько известно из прессы, сыновья Алексея Гуськова решили не уступать семейным традициям. Владимир окончил Щукинское училище и теперь работает в труппе Московского академического театра им. Владимира Маяковского. Дмитрий же выбрал продюсирование и поступил учиться во ВГИК.

Кармические узлы наших героев находятся в противофазах, а это значит, что эти отношения являются результатом многих перевоплощений и в этой жизни они получают результат работы над собой через свою вторую половину. Можно с уверенностью сказать, что такие браки заключают на небесах. 

27 июня 2017, 22:00
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