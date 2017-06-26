Астрологический прогноз с 26 июня по 2 июля 2017 года

В минувшие выходные ночная красавица опять "омолодилась" – стартовал новый лунный месяц. В это время можно начинать дела, рассчитанные на долгий срок.

Правда, Луна еще юная и неокрепшая, поэтому стоит подождать еще недельку. Тогда все козыри будут у вас на руках, заверил астролог Центра прогнозирования и психологии "АструС" Михаил Чистяков.

ОВЕН

Неделя начнется как нельзя лучше – вы справитесь с любой задачей, причем так креативно, как способны только представители вашего знака. В среду и четверг вдохновения поубавится – придется заняться рутинной работой. В пятницу и выходные уделите особое внимание своим партнерам.

ТЕЛЕЦ

Возможно, начало недели не принесет желаемых побед на трудовом фронте, зато будут удаваться домашние дела. Середина недели окажется наполненной творчеством. В пятницу лучше заняться уборкой рабочего места, а в выходные – здоровьем.

БЛИЗНЕЦЫ

Настоящие Близнецы больше всего ценят общение, и с этой точки зрения неделя начнется благоприятно – общения будет хоть отбавляй. Если захочется тишины, подойдет середина недели – до четверга от вас все отстанут. В пятницу и выходные можно будет повеселиться.

РАК

Вероятно, на предыдущей неделе вы перевыполнили план или как-то иначе получили одобрение начальства – уже в первые дни можно рассчитывать на материальное вознаграждение. Середина недели пройдет в звонках, разъездах и встречах. Выходные дни лучше провести на даче.

ЛЕВ

Вы станете явным фаворитом во всем. Смело демонстрируйте лидерские качества, и окружающие потянутся за вами. Энергия не иссякнет до конца недели, однако физическая активность сменится интеллектуальной. В выходные хорошо поехать за город с друзьями.

ДЕВА

В начале недели еще не все заладится, не стоит бежать впереди паровоза и строить из себя супермена. Все изменится в среду – вот тогда можно будет возглавить любой процесс. Выходные благоприятны для шопинга и занятий в тренажерном зале.

ВЕСЫ

Весы считаются парным знаком, поэтому коллективная работа их только радует. В начале недели вы будете заниматься командными делами. В среду и четверг лучше посидеть на скамейке запасных. Воспользоваться своей энергией вы сможете в пятницу и выходные.

СКОРПИОН

Если на производстве объявят соревнование среди профессионалов, вы сразу возьмете главный приз. Не стоит долго раскачиваться и спать до обеда в понедельник. К концу недели сил поубавится – можно будет отдохнуть в домашней тишине.

СТРЕЛЕЦ

Типичным Стрельцам в последнее время не очень везет, однако наступившая неделя обещает быть очень удачной. Ее середина благоприятна для производственных показателей, выходные – для встреч с друзьями.

КОЗЕРОГ

Постарайтесь не брать на себя слишком много в понедельник и вторник – сил может не хватить, и вы получите травму на ровном месте. Все изменится в среду – не бойтесь обязательств ни в учебе, ни в работе. Трудовая активность не оставит вас и в выходные.

ВОДОЛЕЙ

Для всех воздушных знаков неделя начинается благоприятно, и Водолей не исключение. В понедельник и вторник вы будете заниматься работой в коллективе единомышленников. В середине недели проявляйте осторожность и осмотрительность, чтобы избежать неприятностей. В выходные можно отправиться в путешествие.

РЫБЫ

Неделя вряд ли принесет типичным Рыбам позитив – с самого ее начала будет казаться, что всем от вас что-то нужно, что вас превратили во вьючное животное. В середине недели вы растворитесь в коллективе, став винтиком в отлаженном механизме. В выходные лучше остаться дома.