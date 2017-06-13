Меланья Трамп нашла эмоции на стороне

О взаимоотношениях 45-го президента США Дональда Трампа с его женой Меланьей последнее время не говорит разве что ленивый. Так что же происходит в их личной жизни, какие секреты они скрывают, есть ли любовник у первой леди и что ждет эту пару в будущем?

На эти вопросы Dni.Ru ответила практикующий астролог Марина Макарова.

Дональд хочет видеть рядом с собой чуткую и заботливую женщину, родственную душу, способную понять, простить и поддержать – об этом в его карте говорят четырехдомная Луна и чрезвычайно ранимая Венера в Раке. Луна в Стрельце, а также аспектация с Юпитером обеих "женских" планет в карте Трампа указывают на высокие социально-этические требования к личностным качествам избранницы (воспитанность, амбициозность, мудрость), а также на интерес к женщинам других национальностей (все три жены Трампа были иностранками).

У Трампа Уран, управитель дома партнерства, в соединении с Солнцем. Это огненная натура, отнюдь не чуждая прекрасного: по его собственному утверждению, больше всего на свете он любит женщин и, что очевидно, женщин роскошных, ярких, заметных, выделяющихся. Его 11-домная Венера указывает на многочисленные любовные связи и интерес к прекрасному полу в целом, а также на участие в массовых мероприятиях эстетической направленности, что нашло отражение в его увлечении конкурсами красоты.

Меланья – обладательница земной карты: стеллиум планет в Тельце, оба светила находятся в земных знаках. Земные люди нацелены на продуктивность во всем. Они рациональны, умерены и последовательны в своих желаниях, заботливы и свою заботу проявляют в конкретных поступках. А ведь именно такая женщина и нужна Трампу – способная поддержать и словом, и делом. Марс в Близнецах говорит о том, что мужчина мечты для Меланьи – человек умный, начитанный, одним словом – интеллектуал, коим Дональд и является. Трин с Ураном указывает на предпочтение мужчин, способных на рискованные поступки, а квадратура с Нептуном – на интерес к странным личностям, "не от мира сего" или с какими-либо зависимостями.

"Говоря о совместимости этих партнеров, не скажу, что увидела что-то неожиданное. Во-первых, они подходят друг другу психологически: Меланья с Марсом в Близнецах нашла себе Близнеца в лице Дональда, а он, в свою очередь, – более чем земную женщину. Их Венеры находятся в гармоничном аспекте, следовательно, они симпатичны друг другу и эстетически привлекательны. У них прекрасная физическая совместимость на уровне секса и страсти: ее Венера в квадрате к его Марсу, а также имеющая место оппозиция его Лилит на ее Марс говорит о бессознательной сцепке, повышенному вниманию Дональда к физиологии Меланьи, особенно в начале отношений. На ментальном уровне здесь все тоже относительно неплохо: его Меркурий делает секстиль к Солнцу и оппозицию к Луне Меланьи, что говорит о взаимопонимании и умении договориться, – рассказывает Марина Макарова. – Более того, ее Меркурий встал почти на вершину Десятого дома Дональда – эта женщина способна помогать и направлять советами его профессиональную деятельность. Единственное, что хромает в их синастрии, – это сфера чувств. И дело тут вовсе не в возрастной разнице".

У обоих партнеров сложности в проявлении чувств. Несмотря на страстность внешних проявлений, внутренний мир 45-го президента США – terra incognita. Соединение Венеры с Сатурном говорит о том, что его эмоции под замком и ему порой трудно самому понять свои чувства. У Меланьи же обе чувственные "женские" планеты в земных знаках, что также делает ее скупой на эмоции. Поэтому на чувственном уровне партнеры с трудом приходят к гармонии.

Почему Меланья всегда такая грустная? Почему на ее лице всегда недовольство? Здесь все очевидно. Дональд – обладатель огненно-воздушной карты. Такие люди – превосходные ораторы, идущие напролом к своей цели, не замечая никого на своем пути, кроме, разумеется, себя любимого. Меланья же, как мы уже отметили, женщина земная. Ее Солнце в соединении с Сатурном (планетой ограничителем) говорит о нежелании ярко демонстрировать свое "я", предпочитая находиться скорее в тени. "На земных женщин всегда можно положиться в трудной жизненной ситуации. И я уверена, что Меланья оказала Дональду достойную поддержку во время выборов. А теперь ей необходимо продолжать играть роль "незаметной" спутницы эгоцентричного политика. Несложно представить, как тяжело этой привлекательной молодой женщине постоянно находиться в тени эксцентричного и харизматичного мужа", – добавила астролог.

"Возможно, находясь под постоянным давлением собственных эмоций и не имея возможности проявить в полной мере свои амбиции, Меланья захотела "выхлопа на стороне", на что указывает недавний проход ее прогрессивной Луны по Плутону. Но астрология – наука точная и не терпит домыслов на основании лишь одного показателя. Поэтому я бы не стала комментировать появившуюся в СМИ информацию о романе первой леди США с охранником, однако и исключать этот факт нельзя. В отношениях президентской четы может наблюдаться некоторая турбулентность в начале 2018 года. Но я бы сказала, что до 2019 года их союзу всерьез ничто не угрожает", – подытожила Марина Макарова.