Браку Дональда и Меланьи Трамп вынесли приговор
Если ранее Мелания Трамп старалась держаться подальше от политической жизни супруга и часто отказывалась сопровождать его на важных мероприятиях, то во время зарубежного турне все изменилось. Во время поездки первой леди пришлось много времени проводить бок о бок с президентом, а журналисты и интернет-пользователи с удовольствием наблюдали за этим, анализируя их отношения.
В частности, многие американцы решили, что проблемы в семье Трампа связаны с тем, что супруги слишком разные по темпераменту. Так, Дональд – импульсивный и решительный, а его жена – спокойная и осторожная, передает Independent.
Вместе с тем, Мелания сильно удивила журналистов своим поступком во время посещения военной базы Сигонелла в Италии. После своего выступления первая леди неожиданно поцеловала Дональда на глазах у собравшихся.
Этот поступок был так убедителен, что многие западные журналисты решили, что у супругов все в порядке, а все разговоры об их размолвке – всего лишь домыслы. Впрочем, нашлись и те, кто не поверил в этот жест и посчитал, что Мелания просто играла на публику.
Напомним, слухи о том, что президент США и его супруга несчастны в браке появились сразу же после церемонии инаугурации. С тех пор журналисты регулярно публикуют материалы, якобы доказывающие то, что чета Трамп находится на грани развода.
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