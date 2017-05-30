Браку Дональда и Меланьи Трамп вынесли приговор

Отношения американского лидера Дональда Трампа с супругой – одна из самых обсуждаемых и интригующих тем в СМИ. Первое совместное зарубежное турне президентской четы стало еще одним поводом для того, чтобы наконец решить, что происходит в их семье.

Если ранее Мелания Трамп старалась держаться подальше от политической жизни супруга и часто отказывалась сопровождать его на важных мероприятиях, то во время зарубежного турне все изменилось. Во время поездки первой леди пришлось много времени проводить бок о бок с президентом, а журналисты и интернет-пользователи с удовольствием наблюдали за этим, анализируя их отношения.

В частности, многие американцы решили, что проблемы в семье Трампа связаны с тем, что супруги слишком разные по темпераменту. Так, Дональд – импульсивный и решительный, а его жена – спокойная и осторожная, передает Independent.

Вместе с тем, Мелания сильно удивила журналистов своим поступком во время посещения военной базы Сигонелла в Италии. После своего выступления первая леди неожиданно поцеловала Дональда на глазах у собравшихся.

Just arrived look beautiful going to help the children. With @realdonaldtrump #saudiarabia #melaniatrump #lovelife #donaldtrump Публикация от Melania Trump (@theofficialmelaniatrump) Май 20 2017 в 12:24 PDT

Этот поступок был так убедителен, что многие западные журналисты решили, что у супругов все в порядке, а все разговоры об их размолвке – всего лишь домыслы. Впрочем, нашлись и те, кто не поверил в этот жест и посчитал, что Мелания просто играла на публику.

Напомним, слухи о том, что президент США и его супруга несчастны в браке появились сразу же после церемонии инаугурации. С тех пор журналисты регулярно публикуют материалы, якобы доказывающие то, что чета Трамп находится на грани развода.