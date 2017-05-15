Алина Кабаева отправится в путешествие с любимым

Известная гимнастка Алина Кабаева редко появляется на публике, не дает интервью и никак не комментирует личную жизнь. Но Dni.Ru удалось приоткрыть завесу тайны.

В жизни Алины Кабаевой скоро можно будет наблюдать новые победы. "Знаменитая спортсменка родилась под счастливой звездой, а учитывая ее волевой характер, ей всегда будет сопутствовать удача. Кабаева – чемпионка не только в спорте, но и по жизни, она постоянно ставит себе новую цель и с успехом ее добивается. В ближайшем будущем Алина сможет покорить новые вершины, в частности, возможно ее участие в интересном телевизионном проекте", – рассказала Dni.Ru таролог, экстрасенс Любовь Акви.

Если говорить о личной жизни, то и здесь, по словам гадалки, все хорошо и достаточно размеренно. "Алина смогла окружить себя людьми, которые в действительности ее любят и готовы прийти на помощь в трудные времена. Но можно сказать, что временами она испытывает душевное одиночество. Этот год для Алины богат на путешествия, часть из которых она проведет с любимым человеком в обстановке любви и гармонии. А новые впечатления дадут старт для определения новых целей и идей. В будущем Алина сможет раскрыть свой потенциал в совершенно иной для нее сфере – это занятие, связанное с творчеством, живописью или дизайном", – уверена она.

Публикация от Alina Kabaeva | ФАН-АККАУНТ | (@alinakabaeva.official) Май 12 2017 в 7:38 PDT

Экстрасенс сообщила, что, имея отношение к благотворительности и постоянно помогая людям, Алина усиливает свое биополе, что в купе с активным образом жизни, который ведет знаменитая гимнастка, обеспечивает ей крепкий иммунитет и отсутствие серьезных болезней. "На обладателя такой энергетики не действует сглаз, и практически невозможно причинить вред, подобный порче или привороту", – резюмировала Акви.