Ирина Алферова решилась на изменение внешности

Не родись красивой, а родись счастливой – эта знаменитая поговорка как нельзя лучше говорит о судьбе Ирины Алферовой. Красавица-актриса невезучая в личной жизни, и это несмотря на то, что она всегда пользовалась успехом у мужчин.

"Своей красотой Алферова притягивала внимание поклонников, но всегда была очень избирательна, и в отношения вступала только по большой любви. Все ее предыдущие союзы с мужчинами были основаны на искренних чувствах, и каждое расставание она переживала очень тяжело", - рассказала Dni.Ru ясновидящая Галина Янко.

"По судьбе у актрисы три брака. В первом браке – родился один ребенок, но я вижу, что должно было быть двое детей. Муж ее любил, а вот Ирине в тот момент хотелось строить карьеру, поэтому брак и распался. Сыграла молодость. Во втором браке с Абдуловым она былане особенно счастлива. Несмотря на безумную любовь к друг другу, Абдулов часто изменял ей, а Ирина остро переживала такие "гулянки", замыкалась в себе. По судьбе у них должен был родиться общий быть ребенок, но из-за проблем со здоровьем этого не случилось. Дочь Ирины по картам находится на постоянном расстоянии от Ирины, будто вся жизнь идет между матерью и дочерью проходит в двух параллелях", – сказала ясновидящая.

"На сегодняшний день семейная жизнь Алферовой сложилась довольно неплохо. Ее муж Сергей Мартынов по-настоящему любит Ирину и вместе они будут до самого конца. В их браке есть взаимопонимание и им по-настоящему комфортно друг с другом. Не самым лучшим образом для самой Ирины будут складываться отношения с детьми мужа – хотя актриса к ним относится как к родным, они находятся от нее на расстоянии. В карьере самой Ирины не видно грандиозных проектов, но несколько интересных ролей в кино она обязательно сыграет", – уверена Янко.

По словам гадалки, Ирине лучше жить в собственном доме, так как земля ее исцеляет. "Ей нужно внимательно относиться к головным болям и следить за работой почек. А еще я вижу, что Ирина хотела что-то изменить в своей внешности, но ей совершенно не нужно этого делать, чтобы не пожалеть в последствии", – сказала она.