В семье Алферовой и Бероева пополнение

Известная актриса и телеведущая Ксения Алферова поделилась с поклонниками радостной новостью: в ее семье пополнение. Правда, речь идет не о малыше (в последние дни случился настоящий беби-бум в звездных семьях), а о кролике.

Актриса поделилась видео, на котором запечатлен маленький пушистый питомец. Вместе с новоиспеченными хозяевами за зверьком наблюдает большой рыжий кот. Пол кролика супруги пока определить не смогли.

"По заявкам трудящихся! Просили Миньку показать! Знакомьтесь, у нас в семье пополнение! Позавчера, на день рождения дочки подарили кролика!!!!! – сообщила Ксения. – Мы замерли от неожиданности, у нас же все охотники!!!"

Белоснежный пушистый малыш мигом очаровал всех домочадцев. "Какой же он смешной и сладкий, ходим теперь по очереди в обнимку с нашим Шурой! Ему всего 30 дней, мальчик или девочка не понятно, поэтому имя универсальное дочка дала!!! Прошу любить и жаловать, наш/а Шура!!!", – представила нового питомца подписчикам Алферова.

Публикация от Ксения Алферова (@ksenialferova) Апр 10 2017 в 10:55 PDT

Комментаторы, как и ожидалось, были растроганы до слез: "Милота", "Какая прелесть и котя и зая!!!", "Ох..и красавец же растет..Минька этот)))Одна манишка белая чего стоит)))Люблю Рыжих...)))", "Счастья всем домочадцам!)))", "Такие милости у вас))) котик очень славный... Не налюбоваться никак)))".

Другие отметили, что кролик в качестве питомца для дома – не самый удачный выбор. "Кролики бе (((вонючки. мы брали для дочи у знакомых. больше двух дней не выдержали. потом еще долго ка**шки находили при уборке", – пожаловалась Ксении одна из подписчиц.