Андрей Чернышев станет отцом двоих детей

Не так давно стало известно, что один из самых красивых холостяков Москвы, актер Андрей Чернышов официально оформил отношения с коллегой – актрисой Марией Добржинской. Что ждет пару в будущем, рассказала ясновидящая Галина Янко.

"Андрея Чернышова можно смело назвать настоящим счастливчик! Ему присущи самые ценные человеческие качества: он добр, честен, с большой любовью относится к своим близким. Все, что касается любви и семейных ценностей для него очень важно и к этой сфере жизни он подходит очень ответственно. Именно поэтому он решился на брак со своей возлюбленной Марией Добржинской только спустя восемь лет совместной жизни. Все это время потребовалось для того, чтобы актер обрел полную уверенность в своей избраннице и их чувства прошли проверку временем. Зато теперь можно с полной уверенностью сказать, что они будут вместе до конца", – рассказала Dni.Ru ясновидящая Галина Янко.

По словам гадалки, их совместная жизнь будет настоящим счастьем для обоих. "Все сложные периоды, которые могли быть в их отношениях, они уже прошли, впереди их ждет только гармония и взаимопонимание. Я вижу у этой пары двоих детей: первенец появится на свет в течение ближайших двух лет. Надо сказать, что Андрей по натуре – однолюб. Он всегда притягивал к себе женщин и его обаяние будет и дальше действовать на них, как магнит. Многие представительницы прекрасного пола будут пытаться привлечь к себе его внимание, несмотря на его семейное положение, но Андрей никогда не предаст свою супругу", – уверена она.

Моя❤ наконец-то женился на ней Публикация от Андрей Чернышов (@andrey_chernyshov_official) Фев 5 2017 в 6:49 PST

Что касается карьеры, то в этой сфере Чернышова также ждет успех. "В течение ближайших 15 лет актер будет набирать популярность и все шире раскрывать свой талант. В какой-то момент им заинтересуются и за границей, актер на время покинет страну вместе с семьей для работы над зарубежным проектом", – добавила Янко.