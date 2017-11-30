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Гороскоп

Любовный гороскоп на декабрь 2017 года

Фото: Dni.Ru
Для большинства представителей зодиакального круга декабрь станет по-настоящему судьбоносным. Кому больше всех повезет в любви, Dni.Ru рассказала астролог Центра прогнозирования и психологии "АструС" Юлия Самоделова.
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ОВЕН

В личной жизни у представителей знака Овен особых изменений не предвидится. Если они должны были произойти, то все перемены уже случились. Единственное, что, с большой степенью вероятности вас ожидает, это то, что ваш супруг (или супруга) сменит работу. Если же вы одиноки и не имеете постоянного партнера, то маловероятно, что вторая половинка появится в течение этого месяца.

ТЕЛЕЦ

Одинокие представители знака Телец вполне могут рассчитывать в последний месяц года познакомиться с кем-то для перспективных отношений. Кстати, новогодние корпоративы да и просто самые разнообразные праздничные мероприятия чреваты интересными сюрпризами. Оглядывайтесь по сторонам, и вы не пожалеете. Те же, у кого есть постоянный партнер, могут рассчитывать на интересное предновогоднее путешествие или на то, что ваш любимый человек обеспечит вам чудесные каникулы.

БЛИЗНЕЦЫ

В личной жизни Близнецов, заинтересованных в том чтобы создать пару, будет много возможностей. Другое дело, воспользуются они этими возможностями или нет. Представители этого знака, вместо того, чтобы завести романтические отношения, способны просто стать добрыми друзьями. Те Близнецы, у которых есть пара, скорее всего не решатся что-то менять, даже если это было бы полезно. Пока останется все как есть, а дальше – жизнь покажет.

РАК

Интересные знакомства у представителей знака Рак могут быть в самый канун Нового года, буквально в последнюю неделю. Не все они будут иметь далеко идущие последствия  с перспективой брака. Вполне возможно, что вы приобретете интересный контакт, который подарит вам нового друга, бизнес-партнера или спонсора. Те Раки, которые счастливы в браке, могут рассчитывать на долгое и счастливое его продолжение. Тем более, что Рак, как никто другой, умеет заботиться о своих родных, близких и любимых.

ЛЕВ

Львы, которые состоят в браке или имеют постоянного партнера, могут рассчитывать на их помощь и поддержку. Ваша вторая половинка сейчас является для вас палочкой-выручалочкой во всех смыслах этого слова: начиная от того, что она может дать вам полезный совет и заканчивая материальной помощью и обеспечением ваших потребностей. Те представители знака, которые не имеют пары, могут в этом месяце рассчитывать на новые интересные знакомства. Это, с большой степенью вероятности, может произойти во второй половине месяца.

ДЕВА

Всем остальным знакам зодиака нужно постараться сдержать свою зависть к тем представителям знака Дева, которые состоят в браке. У них поистине чудесный альянс! Ваш партнер (или партнерша), наверняка, составляют с вами идеальную пару. Только постарайтесь ничем не обидеть любимого человека. Ваш прагматический ум не всегда способен понять, что вы уже давите на больную мозоль. Поэтому будьте романтичны и милы изо всех сил. Те, кто хочет завести новое приятное знакомство, должны быть романтичны и милы настолько, насколько вы вообще способны.

ВЕСЫ

Те представители знака, у которых есть постоянный партнер, наверняка заметили, что их отношения со второй половинкой достаточно быстро трансформируются. У кого-то эти перемены в худшую сторону – союз разрушается, что, в конечном итоге все приведет к расставанию. А у кого-то совсем наоборот – отношения, которые, казалось бы изжили себя и вот-вот закончатся, будут переживать обновление. Те, у кого нет пары, скорее всего пока так и останутся одинокими, хотя и ненадолго.

СКОРПИОН

Сексуальность представителей знака Скорпион будет настолько высокой, что даже они сами, несмотря на свое критическое отношение к себе, это почувствуют. Особенно это можно сказать о представителях знака мужского пола. Так что, вероятность найти себе пару для тех, кто в этом заинтересован, очень высока. Но следует сразу заметить, что флер сексапильности и новизна отношений скоро пройдут. Ну а дальше – все в ваших руках. Скорпионы, состоящие в браке, приятно удивят и порадуют своих супругов, что внесет в ваши отношения свежую струю.

СТРЕЛЕЦ

Партнерские отношения в жизни представителей знака Стрелец вряд ли станут проблемной темой. Они уверены в себе и знают, что если сегодня у них нет партнера, а им хочется, чтобы рядом был близкий человек, то стоит только приложить небольшое усилие, оглянуться и немного напрячься – и все будет хорошо. Те же Стрельцы, у которых есть пара, вообще не думают о том, что могут быть какие-то проблемы. Они отлично понимают, что их партнер к ним привязан, иногда даже зависим (особенно в том случае, если Стрелец –  мужчина). Так что беспокоиться не о чем.

КОЗЕРОГ

Если в ваших отношениях накануне Нового года возникают проблемы, не стоит обвинять в этом партнера. Скорее всего, причина в вас самих. Понятно, что чаще людям свойственно искать причину в другом. Просто постарайтесь быть добрее и внимательней друг к другу. Ведь, в конце концов, не так важно, кто именно начал конфликт. А вот заканчивает его тот, у кого хватает ума, терпения и такта. Тех представителей знака Козерог, у которых нет пары, звезды предостерегают от новых знакомств. Вы можете столкнуться с тем, что ваш новый знакомый окажется совсем не тем, за кого себя выдает.

ВОДОЛЕЙ

Партнерские отношения у представителей знака Водолей сейчас будут складываться на дружеской основе. И ведь для Водолеев ведь дружба, общие интересы и взаимопонимание – самое главное. Если в декабре вы познакомитесь с человеком, обладающим похожим подходом к жизни, не исключено, что это знакомство может перерасти в счастливый брак.

РЫБЫ

У одиноких представителей знака Рыбы велика вероятность познакомиться с кем-то перспективным прямо на работе. Это может быть новый сотрудник, клиент или партнер по бизнесу. И совсем не обязательно ждать, когда вы всем трудовым коллективом отправитесь праздновать Новый год. Лучше начать действовать прямо в начале месяца. Те Рыбы, у которых есть партнер, будут бдительно следить за тем, чтоб он не смотрел по сторонам. И если заметят что-то подозрительное, могут превратиться в пиранью, а то и акулу.

30 ноября 2017, 21:12

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