Литвиновой отказали в свадьбе

Иногда складывается впечатление, что личная жизнь не интересует Ренату Литвинову. Талантливая актриса и режиссер полностью поглощена вопросами творчества, карьеры и своей остальной деятельности. Но это не значит, что Рената не верит в любовь и семью.

"У нее есть связи дружеского характера, но это только узкий круг людей, проверенных временем. Новых друзей Литвинова не заводит. То же самое относится и к личной жизни: Рената не готова близко подпустить к себе человека, если он не вызовет в ней того самого чувства, а это очень непросто. Однако, так будет не всегда", – рассказала Dni.Ru таролог, ясновидящая Марианна Абравитова.

По словам медиума, впереди Литвинову ждет судьбоносная встреча, которая состоится приблизительно через два-три года. "Эта встреча сулит Ренате целую гамму ярких эмоций, привязанность и желание идти с этим человеком по жизни. Это будут очень яркие отношения, но свадьбы у Ренаты я не вижу. Скорее всего, это связано с тем, что она равнодушна к формальностям и традиционным ритуалам. Она и сама уверена, что встретит своего человека, просто для этого нужно время. Вокруг Литвиновой происходит много событий, требующих ее внимания, но ко многим сферам жизни она попросту относится отстраненно", – отметила она.

Таролог уверена, что спутником Ренаты определенно станет человек творческой профессии. "Трудно сказать, насколько он известен на данный момент, но не исключено, что его имя знакомо российской аудитории. Литвинова влюбляется редко, но сильно. Она никогда не обращает внимание на внешность, статус и прочие второстепенные качества. Ренату можно "зажечь" только творчеством, так как творчество для нее и есть лучшее выражение внутренней красоты человека", – добавила Абравитова.