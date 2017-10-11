Зачем хитрец Егор Крид пришел на шоу "Холостяк"

Главный "холостяк" одноименного телевизионного шоу ищет свою любовь. Однако нужны ли популярному артисту серьезные отношения, большой вопрос.

Судя по всему, Егор пока не готов к построению семьи и серьезным отношениям, и лишь играет с противоположном полом. "Сейчас он на коне, у него масса поклонниц и недостатка женского внимания он явно не испытывает. Более того, у Егора просто грандиозный выбор. Отсюда появился эффект замыливания, и снизилась оценка женского пола. Взгляд на девушек у него отнюдь не благородный", – рассказала таролог, ясновидящая Марианна Абравитова. - Правда у артиста есть определенный идеал, и это уже хорошо, значит, в его душе остались некоторые проблески и надежды о настоящей любви".



Что касается шоу "Холостяк", в котором Егор Крид принимает участие в этом сезоне, то медиум уверена – идеальную девушку на проекте он не найдет. "Это снова игра для него. Моя рекомендация – просто быть искренним. После программы произойдут качественные изменения в личности артиста", – уверена она.

Публикация от Егор Крид (@egorkreed) Сен 12 2017 в 9:56 PDT

Тем не менее карты Таро показали гадалке, что Крид все же встретит спутницу жизни, но несколько позже. "Впереди вижу семью, деторождение. Причем детей в семье будет много. Сейчас он стоит на ступени сверху и будто бы кого-то выбирает внизу, но эта лестница очень быстро рухнет. Сегодняшний ловелас в итоге поймет, что его опыт в отношениях с женщинами совершенно никчемный. Когда встретится та самая девушка, то весь его пафос и требования уйдут очень быстро", – добавила Абравитова.

Публикация от Егор Крид (@egorkreed) Июн 28 2017 в 2:08 PDT

Полненькая девушка в очках, но с доброй душой никогда не заинтересует такого мужчину как Егор Крид, считает таролог. "Он реагирует только на красоту. Однако в его избраннице будет сочетаться все – и эффектная внешность, и ум, и светлая душа. И сильный характер, поддавшись в битве с которым он однозначно выиграет, став счастливым в личной жизни", – сказала она.