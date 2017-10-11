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Зачем хитрец Егор Крид пришел на шоу "Холостяк"

Егор Крид. Фото: instagram.com/egorkreed
Главный "холостяк" одноименного телевизионного шоу ищет свою любовь. Однако нужны ли популярному артисту серьезные отношения, большой вопрос.
прочитано 917 раз

Судя по всему, Егор пока не готов к построению семьи и серьезным отношениям, и лишь играет с противоположном полом. "Сейчас он на коне, у него масса поклонниц и недостатка женского внимания он явно не испытывает. Более того, у Егора просто грандиозный выбор. Отсюда появился эффект замыливания, и снизилась оценка женского пола. Взгляд на девушек у него отнюдь не благородный", – рассказала таролог, ясновидящая Марианна Абравитова. -  Правда у артиста есть определенный идеал, и это уже хорошо, значит, в его душе остались некоторые проблески и надежды о настоящей любви". 

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 Егор Николаевич Крид (Булаткин)

Егор Николаевич Крид (Булаткин) певец

Что касается шоу "Холостяк", в котором Егор Крид принимает участие в этом сезоне, то медиум уверена – идеальную девушку на проекте он не найдет. "Это снова игра для него. Моя рекомендация – просто быть искренним. После программы произойдут качественные изменения в личности артиста", – уверена она.

Публикация от Егор Крид (@egorkreed)

Тем не менее карты Таро показали гадалке, что Крид все же встретит спутницу жизни, но несколько позже. "Впереди вижу семью, деторождение. Причем детей в семье будет много. Сейчас он стоит на ступени сверху и будто бы кого-то выбирает внизу, но эта лестница очень быстро рухнет. Сегодняшний ловелас в итоге поймет, что его опыт в отношениях с женщинами совершенно никчемный. Когда встретится та самая девушка, то весь его пафос и требования уйдут очень быстро", – добавила Абравитова.

Полненькая девушка в очках, но с доброй душой никогда не заинтересует такого мужчину как Егор Крид, считает таролог. "Он реагирует только на красоту. Однако в его избраннице будет сочетаться все – и эффектная внешность, и ум, и светлая душа. И сильный характер, поддавшись в битве с которым он однозначно выиграет, став счастливым в личной жизни", – сказала она.

11 октября 2017, 22:02
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