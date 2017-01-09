Гипнолог о романтических отношениях Чулпан Хаматовой

Истинное дитя Венеры – Чулпан Хаматова. Девушка с горящими глазами, полными метафизической глубины, таит в себе вечную загадку женской сущности. Ее имя Чулпан, переводиться с татарского на русский как "утренняя звезда".

Актриса по знаку зодиака Весы, по году – Синий Деревянный Кролик. Мать троих детей, личность энергичная, беспокойная, всегда в движении. Ее мозг переполнен идеями. Энтузиазм и энергия в работе помогает самовыражению и развитию личности.

“Иногда ей трудно сесть и отдохнуть, переключиться на более медленную скорость, не торопясь подумать о своей жизни, перезарядить себя. Также нелегко дается осуществление планов, требующих ответственности, выносливости, постоянства, настойчивости. Часто вся ее энергия устремляется сразу в нескольких направлениях и на самые трудные задачи, требующие максимального напряжения сил, когда почти невозможно довести до конца некоторые из них, но она с этим успешно справляется. Вне политики, но делами ее поддерживает”, – рассказал Dni.Ru гипнолог Геннадий Гончаров.



По его словам, Чулпан Хаматова часто достигает цели за счет своего красноречия, способности говорить ясно, энергично, убедительно. Ее неутолимые желания связаны с проявлением интеллектуальной, а не физической энергии. Многое дает интеллект, сообразительность, умение общаться с людьми, среда нужных людей. Она всегда трезва в собственной оценке ситуации и людей, с которыми сталкивает Вас жизнь. Ей нужны перемены и возможность, в случае удачи, гордиться собой.

Оптимизм, щедрость в практической манере, любит делать подарки. В религии тоже преобладает практичность. Помогают пострадавшим и неудачникам. Часто участвует в миссионерских актах помощи. Способна к работе с молодежью. Никакой инертности.

У актрисы избыток ментальной энергии, хорошая концентрация. Борьба за популярность стала стимулом к самосовершенствованию; аспекты дают умение добиваться поставленных целей, умение побеждать.

Она – единственное действующее лицо на сцене. Прожектор направлен на нее. Во многих отношениях Весы разделяют эту потребность быть звездой шоу. В то время, как например Лев любит блистать на сцене в одиночестве без аккомпанемента и отвлекающих деталей, Весы – это прима-балерина, двигающаяся в неповторимом ореоле красоты, который она создает вокруг себя. Для нее важны декорации. Весы хотят быть самой яркой звездой на небе.

В романтических отношениях она должна властвовать. "Весь мир – театральные подмостки" – это сказано про нее. Никому не удастся устроить такую эффектную сцену или конфликт, как человеку с Венерой во Льве. Истинное дитя Венеры – женщина Весы, влюблена в саму мысль о том, что ее любят. Будучи специалистом в деле очарования мужчин, она относится к соблазнителю как к одному из видов искусства. Она прежде всего актриса, разыгрывающая в спальне тонкий спектакль, даже если аудитория состоит из одного человека. Разумеется, вас манит мир театра, имеет невероятно большую энергию, способность проникнуть в суть вещей. Способность проникать в измерения и открывать источники фундаментальной энергии. Возможен доступ к высшим областям сознания, стать орудием божественной воли.

Ее отличают спокойствие и мудрость в ведении жизни. Концепции обдуманны и окончательны, чаще всего удачные, так как в здравом смысле и логике недостатка нет. Чувствительность и чувства растут. Совместная жизнь, особенно во второй половине жизни, улучшается. Знакомства полезные, и в материальной поддержке, когда ее ищут, отказа нет.

“Демонстрирует на публику вкусы, взгляды, привычки, свою утонченность, деликатность, такт. У нее рефлекс быть в центре внимания. Она щедро опекает. Она медиатор, переговорщик, организатор команды, при этом сама ничего руками не делает. Она аристократ”, – подытожил Гончаров.